Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, marţi seara, în conferinţa de presă de după victoria cu Virtus AC, scor 4-0, că este bucuros de faptul că formaţia sa a marcat multe goluri şi s-a calificat în turul doi preliminar al Ligii Campionilor.

„Azi am arătat un fotbal bun, sunt bucuros că am marcat multe goluri şi că am trecut în turul următor al competiţiei. Avem puţin timp să ne odihnim şi să ne recuperăm pentru că peste doar câteva zile vom juca în campionat cu Unirea Slobozia. Azi am încercat să folosim şi jucători experimentaţi, dar şi jucători tineri. Eu sunt mulţumit de toţi, am mare încredere în echipa mea. Sigur că avem multe lucruri de îmbunătăţit. Nu suntem în cea mai bună formă acum pentru că este doar startul sezonului. Însă vom fi din ce în ce mai bine cu fiecare meci care trece”, a afirmat tehnicianul.

„Liga Campionilor este un obiectiv al nostru în acest sezon. Însă deocamdată ne concentrăm pe meciul de campionat, iar apoi pe cele care urmează în Liga Campionilor. Vom trata la fel de serios fiecare competiţie. Maccabi este o echipă foarte bună, însă şi noi suntem o echipă valoroasă. Va fi un meci dificil. Nu ştiu dacă există o favorită, va fi un meci echilibrat. Cel mai important lucru este jocul nostru. Am văzut că Maccabi este o echipă organizată, însă trebuie să analizăm jocul ei în zilele următoare. Nu putem vorbi doar de un jucător al lor, ci de întreaga lor echipă”, a adăugat Elias Charalambous.

FCSB va juca meciul tur cu Maccabi Tel Aviv la București pe 23 sau 24 iulie

FCSB s-a calificat în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, după ce a învins echipa sanmarineză Virtus AC cu scorul de 4-0 (3-0), marţi seara, pe Stadionul Steaua din Bucureşti, în manşa secundă a primului tur preliminar. În prima manşă, FCSB se impusese în deplasare cu scorul de 7-1.

În turul secund preliminar, echipa antrenată de Elias Charalambous o va întâlni pe Maccabi Tel Aviv, primul meci urmând să aibă loc pe teren propriu, pe 23 sau 24 iulie, iar manşa secund în deplasare, pe 30 sau 31 iulie.

FCSB a primit medaliile și trofeul de campioană a României la fotbal. Gigi Becali preocupat de parcursul echipei în cupele europene

Finanţatorul echipei de fotbal FCSB, Gigi Becali, a afirmat, sâmbătă, după partida cu CFR Cluj, pierdută cu scorul de 0-1, la finalul căruia jucătorii bucureşteni au primit medaliile şi trofeul de campioană a Superligii, că interesul său este legat de parcursul formaţiei în cupele europene, potrivit agerpres.ro.

„Să mă laud eu, nu vreau, pentru că nu e meritul meu. Eu nu am mai fost la echipa asta de doi-trei ani. Nu mă mândresc, pentru că nu am avut eu o contribuţie. Familia m-a determinat să vin la meci şi am luat şi călugării cu mine, pentru că m-au ajutat. Atmosfera a fost extraordinară, scorul nu este nicio problemă, dar o echipă care nu mai are motivaţie… Nu e niciun fel de problemă, singura chestie pentru care voiam să câştig era ca să îl ajutăm pe Hagi (Farul, n. red.). Problema e ce faci mai departe? Eu nu vreau sa iau campionatul să fiu campion, eu vreau să jucăm în Liga Campionilor. Şi o să întăresc echipa, o să iau şase-şapte jucători. Vor veni doi-trei atacanţi, nu ştiu cine acum. Coman va fi în preliminarii”, a declarat Becali la DigiSport.

