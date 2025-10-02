Liga Campionilor: FC Barcelona-PSG 1-2/Borussia Dortmund-Athletic Bilbao 4-1

Paris Saint-Germain, deținătoarea trofeului, a învins-o pe FC Barcelona cu scorul de 2-1, miercuri, în deplasare, în derby-ul etapei a doua a Ligii Campionilor la fotbal.
Catalanii au început mai bine și au deschis scorul prin Ferran Torres (19), dar parizienii au egalat până la pauză, prin Senny Mayulu (38). PSG a dominat finalul partidei, și-a creat ocazii și a obținut victoria în cele din urmă, prin golul lui Goncalo Ramos (90).
Cea mai clară victorie a fost reușită de Borussia Dortmund, 4-1 cu Athletic Bilbao, prin golurile înscrise de Daniel Svensson, Carney Chukwuemeka, Serhou Guirassy și Julian Brandt. Pentru basci a punctat Gorka Guruzeta.
Arsenal a dispus de Olympiakos Pireu cu 2-0, grație golurilor lui Gabriel Martinelli și Bukayo Saka.
Napoli a învins-o pe Sporting Lisabona cu 2-1, ambele goluri ale campioanei Italiei fiind reușite de danezul Rasmus Hojlund, din centrările lui Kevin De Bruyne. Pentru portughezi a înscris columbianul Luis Suarez.
Românul Istvan Kovacs a arbitrat meciul dintre Villarreal și Juventus, încheiat cu 2-2.
Nedecis s-a terminat și partida care le-a opus pe Bayer Leverkusen și PSV Eindhoven, 1-1. Camerunezul Christian Kofane a deschis scorul pentru ”aspirine” (65), iar marocanul Ismael Saibari (72) a restabilit egalitatea. Internaționalul român Dennis Man a jucat 73 de minute la PSV și a oferit un assist la un gol marcat de Ivan Perisic (5), anulat pentru ofsaid.
AS Monaco a smuls un punct în Principat în duelul cu Manchester City, 2-2, prin golul marcat de englezul Eric Dier (90 – penalty). Norvegianul Erling Haaland a reușit o dublă pentru ”cetățeni” (15, 44), celălalt gol al monegascilor fiind mascat de Jordan Teze (18). City a avut și două bare, prin Foden și Reijnders.
Rezultate:
Marți
Atalanta Bergamo – FC Bruges 2-1
Au marcat: Lazar Samardzic 74 – penalty, Mario Pasalic 87, respectiv Christos Tzolis 38.
Kairat Almatî – Real Madrid 0-5
Au marcat: Kylian Mbappe 25 – penalty, 52, 73, Eduardo Camavinga 83, Brahim Diaz 90+3.
Atletico Madrid – Eintracht Frankfurt 5-1
Au marcat: Giacomo Raspadori 4, Robin Le Normand 33, Antoine Griezmann 45+1, Giuliano Simeone 70, Julian Alvarez 82 – penalty, respectiv Jonathan Burkardt 37.
Bodo/Glimt – Tottenham Hotspur 2-2
Au marcat: Jens Hauge 53, 66, respectiv Micky van de Ven 68, Jostein Gundersen (autogol) 89.
Kasper Hoegh (Bodo/Glimt) a ratat un penalty în min. 35 (peste poartă).
Chelsea Londra – Benfica Lisabona 1-0
A marcat: Richard Rios (autogol) 18.
Cartonaș roșu: Joao Pedro (Chelsea) 90.
Galatasaray Istanbul – Liverpool 1-0
A marcat: Victor Osimhen 16 – penalty.
Inter Milano – Slavia Praga 3-0
Au marcat: Lautaro Martinez 30, 65, Denzel Dumfries 34.
Olympique Marseille – Ajax Amsterdam 4-0
Au marcat: Igor Paixao 6, 12, Mason Greenwood 26, Pierre-Emerick Aubameyang 52.
FC Pafos – Bayern Munchen 1-5
Au marcat: Mislav Orsic 45, respectiv Harry Kane 15, 34, Raphael Guerreiro 20, Nicolas Jackson 31, Michael Olise 69.
Miercuri
Qarabag FK – FC Copenhaga 2-0
Au marcat: Abdellah Zoubir 28, Emmanuel Addai 83.
Union Saint-Gilloise – Newcastle United 0-4
Au marcat: Nick Woltemade 17, Anthony Gordon 43 – penalty, 64 – penalty, Harvey Barnes 80.
AS Monaco – Manchester City 2-2
Au marcat: Jordan Teze 18, Eric Dier 90 – penalty, respectiv Erling Haaland 15, 44.
Arsenal Londra – Olympiakos Pireu 2-0
Au marcat: Gabriel Martinelli 13, Bukayo Saka 90+2.
FC Barcelona – Paris Saint-Germain 1-2
Au marcat: Ferran Torres 19, respectiv Senny Mayulu 38, Goncalo Ramos 90.
Bayer Leverkusen – PSV Eindhoven 1-1
Au marcat: Christian Kofane 65, respectiv Ismael Saibari 72.
Borussia Dortmund – Athletic Bilbao 4-1
Au marcat: Daniel Svensson 28, Carney Chukwuemeka 50, Serhou Guirassy 83, Julian Brandt 90+1, respectiv Gorka Guruzeta 61.
SSC Napoli – Sporting Lisabona 2-1
Au marcat: Rasmus Hojlund 36, 80, respectiv Luis Suarez 62 – penalty.
Villarreal – Juventus Torino 2-2
Au marcat: Georges Mikautadze 18, Renato Veiga 90, respectiv Federico Gatti 49, Francisco Conceicao 56.
Clasament
loc echipa M V E Î GM-GP P
1 Bayern Munchen 2 2 0 0 8-2 6
2 Real Madrid 2 2 0 0 7-1 6
3 Paris Saint-Germain 2 2 0 0 6-1 6
4 Inter Milano 2 2 0 0 5-0 6
5 Arsenal 2 2 0 0 4-0 6
6 Qarabag FK 2 2 0 0 5-2 6
7 Borussia Dortmund 2 1 1 0 8-5 4
8 Manchester City 2 1 1 0 4-2 4
9 Tottenham Hotspur 2 1 1 0 3-2 4
10 Atletico Madrid 2 1 0 1 7-4 3
11 Newcastle United 2 1 0 1 5-2 3
11 Olympique Marseille 2 1 0 1 5-2 3
13 FC Bruges 2 1 0 1 5-3 3
13 Sporting Lisabona 2 1 0 1 5-3 3
15 Eintracht Frankfurt 2 1 0 1 6-6 3
16 FC Barcelona 2 1 0 1 3-3 3
16 Liverpool 2 1 0 1 3-3 3
18 Chelsea 2 1 0 1 2-3 3
18 Napoli 2 1 0 1 2-3 3
20 Union Saint-Gilloise 2 1 0 1 3-5 3
21 Galatasaray 2 1 0 1 2-5 3
21 Atalanta 2 1 0 1 2-5 3
23 Juventus 2 0 2 0 6-6 2
24 Bodo/Glimt 2 0 2 0 4-4 2
25 Bayer Leverkusen 2 0 2 0 3-3 2
26 Villarreal 2 0 1 1 2-3 1
27 PSV Eindhoven 2 0 1 1 2-4 1
27 FC Copenhaga 2 0 1 1 2-4 1
29 Olympiakos Pireu 2 0 1 1 0-2 1
30 AS Monaco 2 0 1 1 3-6 1
31 Slavia Praga 2 0 1 1 2-5 1
32 FC Pafos 2 0 1 1 1-5 1
33 Benfica 2 0 0 2 2-4 0
34 Athletic Bilbao 2 0 0 2 1-6 0
35 Ajax 2 0 0 2 0-6 0
36 Kairat Almatî 2 0 0 2 1-9 0
Legendă: M – meciuri, V – victorii, E – egaluri, Î – înfrângeri, GM – goluri marcate, GP – goluri primite, P – puncte
Primele opt clasate la finalul fazei principale a competiției se vor califica direct în optimile de finală, iar formațiile clasate pe locurile 9-24 vor disputa baraje pentru accederea în optimi.
