Liga Campionilor: FC Barcelona-PSG 1-2/Borussia Dortmund-Athletic Bilbao 4-1

Paris Saint-Germain, deținătoarea trofeului, a învins-o pe FC Barcelona cu scorul de 2-1, miercuri, în deplasare, în derby-ul etapei a doua a Ligii Campionilor la fotbal.

Catalanii au început mai bine și au deschis scorul prin Ferran Torres (19), dar parizienii au egalat până la pauză, prin Senny Mayulu (38). PSG a dominat finalul partidei, și-a creat ocazii și a obținut victoria în cele din urmă, prin golul lui Goncalo Ramos (90).

Cea mai clară victorie a fost reușită de Borussia Dortmund, 4-1 cu Athletic Bilbao, prin golurile înscrise de Daniel Svensson, Carney Chukwuemeka, Serhou Guirassy și Julian Brandt. Pentru basci a punctat Gorka Guruzeta.

Arsenal a dispus de Olympiakos Pireu cu 2-0, grație golurilor lui Gabriel Martinelli și Bukayo Saka.

Napoli a învins-o pe Sporting Lisabona cu 2-1, ambele goluri ale campioanei Italiei fiind reușite de danezul Rasmus Hojlund, din centrările lui Kevin De Bruyne. Pentru portughezi a înscris columbianul Luis Suarez.

Românul Istvan Kovacs a arbitrat meciul dintre Villarreal și Juventus, încheiat cu 2-2.

Nedecis s-a terminat și partida care le-a opus pe Bayer Leverkusen și PSV Eindhoven, 1-1. Camerunezul Christian Kofane a deschis scorul pentru ”aspirine” (65), iar marocanul Ismael Saibari (72) a restabilit egalitatea. Internaționalul român Dennis Man a jucat 73 de minute la PSV și a oferit un assist la un gol marcat de Ivan Perisic (5), anulat pentru ofsaid.

AS Monaco a smuls un punct în Principat în duelul cu Manchester City, 2-2, prin golul marcat de englezul Eric Dier (90 – penalty). Norvegianul Erling Haaland a reușit o dublă pentru ”cetățeni” (15, 44), celălalt gol al monegascilor fiind mascat de Jordan Teze (18). City a avut și două bare, prin Foden și Reijnders.

Rezultate:

Marți



Atalanta Bergamo – FC Bruges 2-1

Au marcat: Lazar Samardzic 74 – penalty, Mario Pasalic 87, respectiv Christos Tzolis 38.

Kairat Almatî – Real Madrid 0-5

Au marcat: Kylian Mbappe 25 – penalty, 52, 73, Eduardo Camavinga 83, Brahim Diaz 90+3.

Atletico Madrid – Eintracht Frankfurt 5-1

Au marcat: Giacomo Raspadori 4, Robin Le Normand 33, Antoine Griezmann 45+1, Giuliano Simeone 70, Julian Alvarez 82 – penalty, respectiv Jonathan Burkardt 37.

Bodo/Glimt – Tottenham Hotspur 2-2

Au marcat: Jens Hauge 53, 66, respectiv Micky van de Ven 68, Jostein Gundersen (autogol) 89.

Kasper Hoegh (Bodo/Glimt) a ratat un penalty în min. 35 (peste poartă).

Chelsea Londra – Benfica Lisabona 1-0

A marcat: Richard Rios (autogol) 18.

Cartonaș roșu: Joao Pedro (Chelsea) 90.

Galatasaray Istanbul – Liverpool 1-0

A marcat: Victor Osimhen 16 – penalty.

Inter Milano – Slavia Praga 3-0

Au marcat: Lautaro Martinez 30, 65, Denzel Dumfries 34.

Olympique Marseille – Ajax Amsterdam 4-0

Au marcat: Igor Paixao 6, 12, Mason Greenwood 26, Pierre-Emerick Aubameyang 52.

FC Pafos – Bayern Munchen 1-5

Au marcat: Mislav Orsic 45, respectiv Harry Kane 15, 34, Raphael Guerreiro 20, Nicolas Jackson 31, Michael Olise 69.

Miercuri



Qarabag FK – FC Copenhaga 2-0

Au marcat: Abdellah Zoubir 28, Emmanuel Addai 83.

Union Saint-Gilloise – Newcastle United 0-4

Au marcat: Nick Woltemade 17, Anthony Gordon 43 – penalty, 64 – penalty, Harvey Barnes 80.

AS Monaco – Manchester City 2-2

Au marcat: Jordan Teze 18, Eric Dier 90 – penalty, respectiv Erling Haaland 15, 44.

Arsenal Londra – Olympiakos Pireu 2-0

Au marcat: Gabriel Martinelli 13, Bukayo Saka 90+2.

FC Barcelona – Paris Saint-Germain 1-2

Au marcat: Ferran Torres 19, respectiv Senny Mayulu 38, Goncalo Ramos 90.

Bayer Leverkusen – PSV Eindhoven 1-1

Au marcat: Christian Kofane 65, respectiv Ismael Saibari 72.

Borussia Dortmund – Athletic Bilbao 4-1

Au marcat: Daniel Svensson 28, Carney Chukwuemeka 50, Serhou Guirassy 83, Julian Brandt 90+1, respectiv Gorka Guruzeta 61.

SSC Napoli – Sporting Lisabona 2-1

Au marcat: Rasmus Hojlund 36, 80, respectiv Luis Suarez 62 – penalty.

Villarreal – Juventus Torino 2-2

Au marcat: Georges Mikautadze 18, Renato Veiga 90, respectiv Federico Gatti 49, Francisco Conceicao 56.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Bayern Munchen 2 2 0 0 8-2 6

2 Real Madrid 2 2 0 0 7-1 6

3 Paris Saint-Germain 2 2 0 0 6-1 6

4 Inter Milano 2 2 0 0 5-0 6

5 Arsenal 2 2 0 0 4-0 6

6 Qarabag FK 2 2 0 0 5-2 6

7 Borussia Dortmund 2 1 1 0 8-5 4

8 Manchester City 2 1 1 0 4-2 4

9 Tottenham Hotspur 2 1 1 0 3-2 4

10 Atletico Madrid 2 1 0 1 7-4 3

11 Newcastle United 2 1 0 1 5-2 3

11 Olympique Marseille 2 1 0 1 5-2 3

13 FC Bruges 2 1 0 1 5-3 3

13 Sporting Lisabona 2 1 0 1 5-3 3

15 Eintracht Frankfurt 2 1 0 1 6-6 3

16 FC Barcelona 2 1 0 1 3-3 3

16 Liverpool 2 1 0 1 3-3 3

18 Chelsea 2 1 0 1 2-3 3

18 Napoli 2 1 0 1 2-3 3

20 Union Saint-Gilloise 2 1 0 1 3-5 3

21 Galatasaray 2 1 0 1 2-5 3

21 Atalanta 2 1 0 1 2-5 3

23 Juventus 2 0 2 0 6-6 2

24 Bodo/Glimt 2 0 2 0 4-4 2

25 Bayer Leverkusen 2 0 2 0 3-3 2

26 Villarreal 2 0 1 1 2-3 1

27 PSV Eindhoven 2 0 1 1 2-4 1

27 FC Copenhaga 2 0 1 1 2-4 1

29 Olympiakos Pireu 2 0 1 1 0-2 1

30 AS Monaco 2 0 1 1 3-6 1

31 Slavia Praga 2 0 1 1 2-5 1

32 FC Pafos 2 0 1 1 1-5 1

33 Benfica 2 0 0 2 2-4 0

34 Athletic Bilbao 2 0 0 2 1-6 0

35 Ajax 2 0 0 2 0-6 0

36 Kairat Almatî 2 0 0 2 1-9 0

Legendă: M – meciuri, V – victorii, E – egaluri, Î – înfrângeri, GM – goluri marcate, GP – goluri primite, P – puncte

Primele opt clasate la finalul fazei principale a competiției se vor califica direct în optimile de finală, iar formațiile clasate pe locurile 9-24 vor disputa baraje pentru accederea în optimi.

