Românul Cristian Chivu a obținut prima sa victorie ca antrenor în Liga Campionilor la fotbal, după ce Inter Milano a învins-o pe Ajax Amsterdam cu scorul de 2-0, miercuri, seara, în deplasare, în prima etapă a competiției.

Ambele goluri ale lui Inter au fost marcate de francezul Marcus Thuram (42, 47), în fața unei echipe la care Chivu și-a început ascensiunea în fotbalul de elită.

Paris Saint-Germain, deținătoarea trofeului, s-a impus fără drept de apel în duelul cu Atalanta, scor 4-0, prin golurile reușite de Marquinhos, Hvicea Kvarațhelia, Nuno Mendes și Goncalo Ramos. De remarcat că parizienii au ratat și un penalty, prin Barcola.

Bayern Munchen a trecut de Chelsea, campioana mondială a cluburilor, cu 3-1. Autogolul lui Trevoh Chalobah și lui Harry Kane au adus victoria bavarezilor, în timp ce pentru londonezi a punctat Cole Palmer.

Liverpool a smuls victoria in extremis cu Atletico Madrid, 3-2, după ce ”cormoranii” au punctat de două ori în primele șase minute, prin Derek Robertson și Mohamed Salah. Marcos Llorente, cu o dublă, a restabili egalitatea, dar căpitanul Virgil van Dijk a adus victoria echipei antrenate de Arne Slot (90+2).

Rezultate:

Marți

Athletic Bilbao – Arsenal Londra 0-2

Au marcat: Gabriel Martinelli 72, Leandro Trossard 87.

PSV Eindhoven – Union Saint-Gilloise 1-3

Au marcat: Ruben van Bommel 90, respectiv Promise David 9 – penalty, Anouar Ait El Hadj (39), Kevin Mac Allister 81.

Benfica Lisabona – Qarabag FK 2-3

Au marcat: Enzo Barrenechea 6, Vangelis Pavlidis 16, respectiv Leandro Andrade 30, Camilo Duran 48, Oleksi Kașciuk 86.

Juventus Torino – Borussia Dortmund 4-4

Au marcat: Kenan Yildiz 64, Dusan Vlahovic 68, 90+4, Lloyd Kelly 90+6, respectiv Karim Adeyemi 53, Felix Nmecha 65, Yan Couto 74, Ramy Bensebaini 86 – penalty.

Real Madrid – Olympique Marseille 2-1

Au marcat: Kylian Mbappe 29 – penalty, 81 – penalty, respectiv Timothy Weah 22.

Cartonaș roșu: Dani Carvajal (Real Madrid) 71.

Tottenham Hotspur – Villarreal 1-0

A marcat: Luiz Junior (autogol) 4.

Miercuri:

Olympiakos Pireu – FC Pafos 0-0

Cartonaș roșu: Bruno (FC Pafos) 26.

Slavia Praga – Bodo/Glimt 2-2

Au marcat: Youssoupha Mbodji 23, 74, respectiv Daniel Bassi 78, Sondre Brunstad Fet 90.

Kasper Hoegh (Bodo/Glimt) a ratat un penalty în min. 54 (a apărat Jindrich Stanek).

Ajax Amsterdam – Inter Milano 0-2

A marcat: Marcus Thuram 42, 47.

Bayern Munchen – Chelsea Londra 3-1

Au marcat: Trevoh Chalobah (autogol) 20, Harry Kane 27 – penalty, 63, respectiv Cole Palmer 29.

Liverpool – Atletico Madrid 3-2

Au marcat: Derek Robertson 4, Mohamed Salah 6, Virgil van Dijk 90+2 respectiv Marcos Llorente 45+3, 81.

Paris Saint-Germain – Atalanta Bergamo 4-0

Au marcat: Marquinhos 3, Hvicea Kvarațhelia 39, Nuno Mendes 51, Goncalo Ramos 90+1.

Bradley Barcola (PSG) a ratat un penalty în min. 44 (a apărat Marco Carnesecchi).

Joi se vor juca meciurile:

FC Bruges – AS Monaco (19:45)

FC Copenhaga – Bayer Leverkusen (19:45)

Eintracht Frankfurt – Galatasaray Istanbul (22:00)

Manchester City – Napoli (22:00)

Newcastle United – FC Barcelona (22:00)

Sporting Lisabona – Kairat Almatî (22:00)

