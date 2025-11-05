Bayern Munchen continuă debutul perfect de sezon și a învins-o pe Paris Saint-Germain, campioana en titre, cu scorul de 2-1, marți seara, pe Parc des Princes, în etapa a 4-a a Ligii Campionilor la fotbal, iar Liverpool a dispus de Real Madrid cu 1-0, pe Anfield.

Bayern a stabilit cu această ocazie un nou record în cele mai importante cinci ligi europene, cu 16 victorii consecutive în debutul unui sezon.

Bavarezii au dominat autoritar prima repriză, au marcat de două ori, prin columbianul Luis Diaz (4, 32), dar au ratat și alte ocazii mari, având inclusiv o bară, prin Serge Gnabry (31).

Diaz a fost eliminat în finalul primei reprize (45+7), după un fault asupra lui Hakimi, care nu a mai putut continua jocul.

PSG, care în prima parte nu a avut decât o ocazie notabilă, prin Barcola, blocat de portarul Neuer (30), a renăscut după pauză, când a asediat poarta bavarezilor. Joao Neves (74) a marcat golul parizienilor, cu un voleu de la 6 metri, la centrarea lui Kang-in Lee, dar Neuer s-a remarcat la șutul lu Vitinha (68) și în fața lui Zaire-Emery (90).

Istvan Kovacs a fost arbitrul partidei de pe Anfield Road

Pe Anfield, într-un meci arbitrat de românul Istvan Kovacs, Liverpool a întrecut-o pe Real Madrid cu 1-0, prin golul argentinianului Alexis Mac Allister (61), din centrarea lui Szoboszlai.

Portarul belgian Thibaut Courtois a fost cel mai bun om al madrilenilor, remarcându-se de două ori în fața lui Szoboszlai (27, 43), dar și la van Dijk (47) sau Ekitike (49).

În min. 33, Kovacs a fost solicitat din camera VAR pentru o fază la care Tchouameni a atins mingea cu mâna în careu, dar arbitrul român a decis că nu a fost penalty.

Real Madrid, deținătoarea recordului de trofee în competiție (15), a forțat egalarea pe final, dar nu a reușit să creeze pericol adevărat la poarta lui Mamardașivili.

Tottenham Hotspur, echipa fundașului român Radu Drăgușin, a realizat scorul serii, 4-0 cu FC Copenhaga, prin golurile marcate de Brennan Johnson (19), Wilson Odobert (51), Micky van de Ven (64) și Joao Palhinha (67). Londonezii au înscris ultimele două goluri în inferioritate numerică după eliminarea lui Johnson (57), ratând și un penalty prin Richarlison (90+2).

PSV Eindhoven, la care atacantul român Dennis Man a jucat 58 de minute, a smuls un egal la Pireu, 1-1 cu Olympiakos. Gelson Martins a marcat pentru campioana Greciei (18), iar americanul Ricardo Pepi a înscris golul oaspeților (90+3).

Juventus a fost ținută în șah de Sporting Lisabona, 1-1, la Torino. Oaspeții au marcat primii, prin Maximiliano Araujo (12), dar ”Bătrâna Doamnă” a egalat prin Dusan Vlahovic (34).

AS Monaco a câștigat la limită în Norvegia, 1-0 cu Bodo/Glimt, meci terminat de gazde în zece oameni. Americanul Folarin Balogun a semnat victoria echipei din Principat.

Atletico Madrid a obținut o victorie muncită cu Union Saint-Gilloise, scor 3-1. Julian Alvarez, Conor Gallagher și Marcos Llorente au înscris pentru iberici, iar Ross Sykes a punctat pentru campioana Belgiei.

Rezultatele înregistrate marți:

SSC Napoli – Eintracht Frankfurt 0-0

Slavia Praga – Arsenal Londra 0-3

Au marcat: Bukayo Saka 32 – penalty, Mikel Merino 46, 68.

Atletico Madrid – Union Saint-Gilloise 3-1

Au marcat: Julian Alvarez 39, Conor Gallagher 73, Marcos Llorente 90+6, respectiv Ross Sykes 80.

Bodo/Glimt – AS Monaco 0-1

A marcat: Folarin Balogun 43.

Cartonaș roșu: Jostein Gundersen (Bodo/Glimt) 81.

Juventus Torino – Sporting Lisabona 1-1

Au marcat: Dusan Vlahovic 34, respectiv Maximiliano Araujo 12.

Liverpool – Real Madrid 1-0

A marcat: Alexis Mac Allister 61.

Olympiakos Pireu – PSV Eindhoven 1-1

Au marcat: Gelson Martins 18, respectiv Ricardo Pepi 90+3.

Paris Saint-Germain – Bayern Munchen 1-2

Au marcat: Joao Neves 74, respectiv Luis Diaz 4, 32.

Cartonaș roșu: Luis Diaz (Bayern) 45+7.

Tottenham Hotspur – FC Copenhaga 4-0

Au marcat: Brennan Johnson 19, Wilson Odobert 51, Micky van de Ven 64, Joao Palhinha 67.

Richarlison (Tottenham) a ratat un penalty în min. 90+2 (bară).

Cartonaș roșu: Brennan Johnson (Tottenham) 57.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Bayern Munchen 4 4 0 0 14-3 12

2 Arsenal 4 4 0 0 11-0 12

3 Paris Saint-Germain 4 3 0 1 14-5 9

4 Inter Milano 3 3 0 0 9-0 9

5 Real Madrid 4 3 0 1 8-2 9

6 Liverpool 4 3 0 1 9-4 9

7 Tottenham Hotspur 4 2 2 0 7-2 8

8 Borussia Dortmund 3 2 1 0 12-7 7

9 Manchester City 3 2 1 0 6-2 7

10 Sporting Lisabona 4 2 1 1 8-5 7

11 Newcastle United 3 2 0 1 8-2 6

12 FC Barcelona 3 2 0 1 9-4 6

13 Chelsea 3 2 0 1 7-4 6

14 Atletico Madrid 4 2 0 2 10-9 6

15 Qarabag FK 3 2 0 1 6-5 6

16 Galatasaray 3 2 0 1 5-6 6

17 PSV Eindhoven 4 1 2 1 9-7 5

18 AS Monaco 4 1 2 1 4-6 5

19 Atalanta 3 1 1 1 2-5 4

20 Eintracht Frankfurt 4 1 1 2 7-11 4

21 Napoli 4 1 1 2 4-9 4

22 Olympique Marseille 3 1 0 2 6-4 3

23 Juventus 4 0 3 1 7-8 3

24 FC Bruges 3 1 0 2 5-7 3

25 Athletic Bilbao 3 1 0 2 4-7 3

26 Union Saint-Gilloise 4 1 0 3 4-12 3

27 Bodo/Glimt 4 0 2 2 5-8 2

28 FC Pafos 3 0 2 1 1-5 2

29 Bayer Leverkusen 3 0 2 1 5-10 2

30 Slavia Praga 4 0 2 2 2-8 2

31 Olympiakos Pireu 4 0 2 2 2-9 2

32 Villarreal 3 0 1 2 2-5 1

33 FC Copenhaga 4 0 1 3 4-12 1

34 Kairat Almatî 3 0 1 2 1-9 1

35 Benfica 3 0 0 3 2-7 0

36 Ajax 3 0 0 3 1-11 0

Legendă: M – meciuri, V – victorii, E – egaluri, Î – înfrângeri, GM – goluri marcate, GP – goluri primite, P – puncte

Primele opt clasate la finalul fazei principale a competiției se vor califica direct în optimile de finală, iar formațiile clasate pe locurile 9-24 vor disputa baraje pentru accederea în optimi.

