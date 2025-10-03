Liderul opoziției cubaneze, Ferrer, afirmă că a acceptat să plece în exil

Liderul disidenței cubaneze, Jose Daniel Ferrer, aflat în închisoare pentru participarea la proteste anti-guvernamentale, a acceptat să plece în exil după două decenii de persecuții politice, a declarat soția sa vineri, scrie AFP.

Ferrer merge în exil

În fața presiunii constante din partea poliției politice de a părăsi Cuba, am ajuns să accept exilul, a scris Ferrer, în vârstă de 55 de ani, într-o scrisoare din închisoare, citită agenției AFP de soția sa, Nelva Ismaray Ortega.

Decizia de plecare iminentă a lui Ferrer reprezintă o lovitură pentru opoziția de pe insula condusă de comuniști. Ferrer este un susținător de lungă durată al tranziției pașnice către democrație.

El a fost cel mai mediatizat dintre deținuții eliberați în ianuarie, ca parte a unui acord istoric încheiat cu fostul președinte american Joe Biden, în schimbul scoaterii Cubei de pe lista statelor care sponsorizează terorismul.

Cu toate acestea, Ferrer a fost readus în închisoare în aprilie, după ce actualul președinte Donald Trump a reintrodus Cuba pe acea listă.

Jose Daniel Ferrer a fost arestat și eliberat în mai multe rânduri din martie 2003, când el și alți 74 de membri ai opoziției au fost închiși în timpul unei perioade de represiune cunoscută sub numele de „Primăvara Neagră”.

A fost eliberat în 2011, dar a fost încarcerat din nou în 2021, în urma reprimării masive a protestelor anti-guvernamentale care au zguduit conducerea Cubei.

