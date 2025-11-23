Liderii G20 ocolesc numele Rusiei, dar trimit semnale ferme asupra războiului din Ucraina

Africa de Sud, gazda reuniunii, a confirmat că textul nu îl nominalizează pe Vladimir Putin și nici Federația Rusă, dar primele rânduri ale celor 30 de pagini conțin referințe clare la agresiunea militară

Summitul G20 de la Johannesburg s-a încheiat cu o declarație finală care evită să invoce direct Rusia, însă lasă puține îndoieli asupra poziționării blocului, față de conflictul declanșat în 2022 în Ucraina, scrie DPA. Documentul, adoptat surprinzător de rapid încă din prima zi a reuniunii, reafirmă obligația statelor de a renunța la orice formă de forță pentru obținerea de avantaje teritoriale, conform Cartei ONU.

Africa de Sud, gazda reuniunii, a confirmat că textul nu îl nominalizează pe Vladimir Putin și nici Federația Rusă, dar primele rânduri ale celor 30 de pagini conțin referințe clare la agresiunea militară care a destabilizat securitatea europeană. Declarația insistă și asupra necesității ca statele să cultive relații bazate pe respectarea drepturilor omului, un mesaj implicit adresat Moscovei, confruntată cu acuzații grave, privind încălcări comise în timpul războiului.

Înaintea summitului, existau dubii că liderii vor reuși să ajungă la un text comun, mai ales în contextul absenței președintelui american Donald Trump, care a boicotat întâlnirea, acuzând Pretoria de represalii împotriva fermierilor albi. Autoritățile sud-africane au respins categoric afirmațiile, calificându-le drept nefondate.

Purtătorul de cuvânt al președintelui Cyril Ramaphosa a confirmat că adoptarea declarației s-a făcut în unanimitate, subliniind că summitul nu poate flexibiliza regulile pentru a acomoda o singură țară, o aluzie transparentă la poziția Washingtonului.

La rândul lor, liderii Rusiei și Chinei, Vladimir Putin și Xi Jinping, au absentat de asemenea de la reuniune, marcând astfel un prim summit G20 organizat pe continentul african în care trei dintre actorii globali majori au lipsit de la masa negocierilor.

