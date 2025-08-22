Președintele Franței, cancelarul Germaniei și premierul Poloniei vor ajunge miercuri, 27 august, la Chișinău pentru a reafirma sprijinul Uniunii Europene față de Republica Moldova, care se confruntă cu o campanie agresivă de destabilizare din partea Rusiei, anunță președinția franceză.

La invitația președintei Maia Sandu, cei trei lideri vor participa la evenimentul dedicate celei de-a 34-a aniversări a independenței Moldovei, cu scopul de a „reafirma sprijinul lor deplin pentru securitatea, suveranitatea și parcursul european al Republicii Moldova”.

Președinta Maia Sandu a acuzat Rusia că desfășoară o operațiune complexă de interferență, „fără precedent”, pentru a împiedica Moldova să urmeze drumul proeuropean, folosind mecanisme de cumpărare de voturi și finanțări cu „100 de milioane de euro”, inclusiv prin intermediul rețelei sociale Telegram.

Rusia vrea controlul din toamnă și exploatează opoziția

Maia Sandu a afirmat că Rusia încearcă să „controleze din toamnă” Moldova, manipulând opoziția politică pentru a o priva de majoritatea parlamentară necesară pentru integrarea în UE.

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), condus de ea, deține în sondaje peste 39% din intențiile de vot.

În timpul vizitei liderului de la Chișinău la Palatul Elysee din martie, Emmanuel Macron a denunțat „încercările din ce în ce mai lipsite de inhibiție ale Rusiei de a destabiliza” Moldova și „instituțiile sale democratice”, exprimând dorința de „a consolida cooperarea pentru creșterea rezistenței Moldovei la interferențe străine”.

Moldova, o țară extrem de vulnerabilă

Occidentalii consideră Moldova foarte vulnerabilă, mai ales după invazia Rusiei în Ucraina, având frontiere recunoscute oficial, inclusiv regiunea separatistă prorusească Transnistria.

