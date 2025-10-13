Liber de la Guvern pentru fotbal! Capul Verde, la un pas de calificarea istorică la Campionatul Mondial

„Rechinii albaștri” pot scrie istorie luni, iar premierul Ulisses Correia e Silva a anunțat timp liber pentru toți cetățenii în timpul meciului decisiv cu Eswatini.

Naționala din Insulele Capului Verde este la 90 de minute distanță de prima calificare din istorie la Campionatul Mondial de fotbal. Luni, echipa supranumită „Rechinii albaștri” joacă pe teren propriu împotriva selecționatei din Eswatini, într-o partidă care poate declanșa o adevărată sărbătoare națională în micuța țară insulară din Atlantic.

Guvernul a luat o decizie fără precedent: timp liber pentru angajații publici în timpul meciului, pentru ca întreaga națiune să poată urmări partida și să susțină echipa.

„Pe 13 octombrie, pentru meciul împotriva echipei Eswatini, guvernul acordă timp liber la Santiago începând cu ora 12:00 (14:00 în Portugalia continentală), astfel încât echipa noastră să primească cel mai mare sprijin de până acum”, a anunțat premierul Ulisses Correia e Silva, într-un comunicat oficial.

Atmosferă de sărbătoare în Praia

Partida de luni se va disputa pe stadionul național din Praia, capitala țării, unde biletele s-au epuizat cu mult timp înainte. Fanii din întreaga țară s-au mobilizat pentru a susține echipa care ar putea scrie cea mai importantă pagină din istoria sportului capverdian.

Guvernul a anunțat și măsuri speciale de transport și securitate pentru a facilita deplasarea suporterilor, în timp ce în restul insulelor meciul va fi transmis pe ecrane uriașe în piețe publice.

Un vis devenit posibil datorită noului format al Cupei Mondiale

Ediția din 2026 a Campionatului Mondial va fi prima din istorie cu 48 de echipe, iar acest nou format oferă șanse reale și națiunilor emergente.

Capul Verde, care are o populație de aproximativ 560.000 de locuitori, este una dintre revelațiile campaniei de calificare africane. Echipa ocupă în prezent primul loc în grupă, cu un punct avans față de Camerun, după o victorie uriașă cu 1-0 în fața „leilor neîmblânziți”.

În etapa precedentă, „Rechinii albaștri” au fost aproape de a rezolva ecuația calificării, însă au fost egalați pe final de Libia, scor 3-3. Chiar și așa, soarta este în mâinile lor: cu o victorie luni, Capul Verde este calificată matematic la Campionatul Mondial.

Camerun, cu ochii pe Praia

Pentru Camerun, situația e clară: trebuie să câștige acasă cu Angola și să spere într-un pas greșit al liderului. Cele două meciuri decisive se joacă în același timp, de la ora 19:00.

Programul ultimei etape:

Capul Verde – Eswatini (13 octombrie, ora 19:00)

Camerun – Angola (13 octombrie, ora 19:00)

Dacă rezultatele se aliniază, Capul Verde ar deveni una dintre cele mai mici națiuni calificate vreodată la Cupa Mondială, alături de Islanda și Trinidad & Tobago.

Într-o țară unde fotbalul este o formă de identitate colectivă, partida de luni nu mai este doar un meci — este o celebrare națională. Iar dacă „Rechinii albaștri” își vor face treaba pe teren, Capul Verde va scrie istorie în fața întregii lumi.

