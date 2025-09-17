Letonia: un cetățean acuzat de spionaj pentru Rusia, arestat de serviciile de securitate

De către

Serviciile de securitate ale Letoniei (VDD) au anunțat miercuri arestarea unui bărbat suspectat că ar fi furnizat informații Moscovei despre instalațiile și operațiunile militare de pe teritoriul țării, potrivit AFP.

Cetățean acuzat de spionaj pentru Rusia în Letonia

Anchetatorii susțin că suspectul a transmis serviciilor de informații ruse detalii sensibile privind amplasamente militare letone, planuri și măsuri de securitate, dar și informații despre construcția unor noi baze, exerciții militare și prezența trupelor NATO pe teritoriul țării.

Potrivit autorităților, datele colectate erau de natură să pună în pericol securitatea națională a Letoniei, dar și a altor state baltice.

Bărbatul se află în arest preventiv din august și riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare, precum și confiscarea bunurilor.

Letonia, alături de Lituania și Estonia, face parte din NATO din 2004, dar rămâne vigilentă în fața amenințării rusești, în contextul războiului din Ucraina și al tensiunilor tot mai mari cu Moscova.

