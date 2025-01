Legendarul toboșar al trupei The Beatles nu a mâncat niciodată pizza

Într-o dezvăluire surprinzătoare, Ringo Starr, unul dintre cei mai faimoși muzicieni ai lumii, a mărturisit că, în cei peste 80 de ani de viață, nu a mâncat niciodată pizza.

În cadrul unui interviu acordat emisiunii Jimmy Kimmel Live!, Starr a explicat că evită anumite alimente din cauza alergiilor severe.

Sunt alergic la mai multe lucruri. În cazul pizzei, nici măcar nu știi exact ce conține. La fel și cu curry – trebuie să fiu atent, pentru că mă face să mă simt rău imediat, a spus el.

Declarația sa l-a surprins pe Jimmy Kimmel, care a glumit că viața lui pare mai bună decât cea a legendarului toboșar, tocmai pentru că a avut ocazia să mănânce pizza. Starr i-a dat dreptate, confirmând că el nu a avut această experiență culinară.

Această dezvăluire poate fi surprinzătoare pentru fanii artistului, mai ales că Starr a apărut într-o reclamă celebră pentru Pizza Hut în 1995. În acea reclamă, Ringo nu era alături de foștii colegi din The Beatles, ci de membrii trupei The Monkees – Davy Jones, Micky Dolenz și Peter Tork.

În clip, colegii săi de platou se bucurau de pizza cu blat umplut, în timp ce Starr doar promova produsul fără să ia vreo înghițitură.

Nu sunt băieții la care mă gândeam eu, a glumit Starr despre colaborarea cu The Monkees în acel spot publicitar.

În prezent, Starr își promovează noul album de muzică country și se pregătește pentru un turneu alături de trupa sa, All Starr Band.

De asemenea, artistul este nominalizat la premiile Grammy pentru piesa Now and Then, un proiect Beatles realizat alături de Paul McCartney.

Melodia include și contribuții postume ale lui John Lennon și George Harrison, utilizând tehnologia AI pentru a recupera înregistrări vechi.

Deși nu a mâncat niciodată pizza, Ringo Starr rămâne una dintre cele mai îndrăgite figuri ale muzicii internaționale, iar pasiunea sa pentru artă continuă să inspire generații întregi.

