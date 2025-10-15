Camera Deputaților a aprobat proiectul care permite accesul la 100% din economiile acumulate în Pilonul II, în cazul persoanelor diagnosticate cu cancer.

Persoanele diagnosticate cu afecțiuni oncologice vor putea solicita retragerea integrală a banilor acumulați în fondurile private de pensii, conform unui proiect de lege adoptat miercuri de Camera Deputaților, în calitate de for decizional.

Legea a fost votată cu 178 de voturi „pentru”, 64 „împotrivă” și 22 de abțineri.

Parlamentarii AUR au votat împotrivă, iar Partidul Oameni Tineri (POT) s-a abținut.

Critici din partea AUR

Deputatul AUR Ramona-Ioana Bruynseels a criticat legea, afirmând că „cei care câştigă din acest proiect de lege sunt administratorii privaţi de pensii”, susținând că „siguranţa Pilonului 2 este doar aparentă, pentru că investiţia în titluri de stat poate să dea rateuri, pe modelul Greciei.”

Aceasta a adăugat:

„Structura actuală protejează statul, nu protejează oamenii, cei care au cotizat. Chiar aici s-a ajuns, să vă lăcomiţi la banii oamenilor şi aceştia să nu îşi poată retrage banii când vor ei.”

Detaliile legii

Proiectul are ca scop reglementarea organizării și supravegherii furnizorilor de pensii private, a fondurilor de plată și a instituțiilor care gestionează activele acestor fonduri.

În forma actuală, articolul 55 prevede că un membru al unui fond de plată poate primi, la cerere, maximum 30% din valoarea activului său personal, o singură dată, sub formă de plată unică, înainte de începerea plății pensiei lunare.

Pentru bolnavii de cancer, legea aduce o excepție importantă: aceștia pot solicita 100% din valoarea activului personal, sub formă de plată unică, conform Legii nr. 293/2022 privind prevenirea și combaterea cancerului.

Modul de plată și obligațiile fiscale

Plata pensiei private se va realiza lunar, prin serviciu poștal sau bancar, către beneficiar, supraviețuitor sau reprezentantul legal.

Furnizorul de pensii are obligația de a calcula, reține și plăti impozitele aferente, potrivit Codului fiscal.

În cazul în care beneficiarul își schimbă domiciliul în străinătate, pensia poate fi plătită în moneda țării respective sau într-o altă monedă convenită, fără pierderea drepturilor acumulate în România.

