Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) trage un semnal de alarmă cu privire la modificările aduse Legii RCA nr. 132/2017, aflate în dezbatere în Parlament.

Potrivit organizației, proiectul — denumit de transportatori „legea jafului RCA” — ar oferi puteri discreționare firmelor de asigurări, în timp ce păgubiții ar putea fi obligați să suporte din propriul buzunar o parte din costurile reparațiilor.

COTAR avertizează că, dacă legea va fi adoptată în forma actuală, asigurătorii vor decide singuri ce trebuie reparat, unde se fac lucrările și cât costă acestea, în timp ce proprietarul mașinii avariate va fi nevoit să plătească diferențele de manoperă.

„Invităm toate persoanele fizice și juridice direct sau indirect afectate de modificarea Legii RCA să se alăture protestelor naționale”, transmite organizația într-un comunicat.

Controverse și acuzații de conflict de interese

COTAR susține că modificările propuse vin sub pretextul alinierii la Directiva europeană 2021/2118/CE, dar în realitate ar favoriza interesele financiare ale marilor companii de asigurări.

Confederația menționează că printre inițiatorii amendamentelor se află și „un deputat al minorităților naționale, a cărui soție este administrator și acționar majoritar al unei companii de brokeraj în asigurări”.

Transportatorii atrag atenția că 8 milioane de șoferi ar fi afectați direct, iar legea ar submina drepturile consumatorilor și activitatea firmelor autohtone din domeniul reparațiilor auto.

Ce se schimbă pentru șoferi

Potrivit COTAR, principalele modificări prevăzute în proiectul de lege includ:

Asigurătorii vor calcula singuri costul reparațiilor, fără a ține cont de devizul real al service-ului.

Calitatea pieselor și soluția tehnică vor fi stabilite exclusiv de companiile de asigurări.

Păgubiții nu vor mai putea împuternici o persoană sau un service să-i reprezinte în relația cu asigurătorul.

Libertatea de a alege unitatea reparatoare va fi restrânsă.

Mașina de înlocuire ar putea să nu mai fie decontată.

Păgubiții ar putea fi obligați la o co-plată pentru diferența dintre suma oferită de asigurător și costul real al reparației.

Impact economic și risc de neconstituționalitate

COTAR susține că noua lege ar putea dubla deficitul bugetar generat de piața RCA, estimat deja la 1 miliard de euro anual, din cauza evaziunii și a plăților „în regie proprie”.

Totodată, organizația consideră că noile prevederi încalcă dreptul la proprietate, principiul reparării integrale a prejudiciului și legislația europeană privind concurența.

Confederația avertizează că adoptarea legii ar putea duce chiar la o procedură de infringement împotriva României, deoarece „încalcă prevederile art. 101 și 102 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene”.

COTAR: o lege în favoarea asigurătorilor, nu a șoferilor

„Amendamentele propuse creează mecanisme prin care sunt încălcate drepturile persoanelor păgubite și ale asiguraților, standardele de calitate privind lucrările de reparații și, implicit, siguranța circulației pe drumurile publice”, susține COTAR.

Organizația consideră că noile prevederi asigură un control total al companiilor de asigurări asupra pieței RCA, în detrimentul șoferilor și al service-urilor independente.

