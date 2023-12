Profitând de reglementările prea blânde incluse în Legea insolvenței, o serie de firme „de apartament“ au găsit o procedură prin care își păcălesc partenerii de afaceri, procedură care s-ar putea numi “cum să dai țeapă și să scapi”.

O firmă mică dar cu datorii de milioane de lei cere să intre în procedură de insolvență iar în urma acestei cereri refuză să-și mai plătească datoriile. Sau mai plătește unele datorii, dar numai către firme care sunt controlate sau conduse de prieteni sau rude. Un caz elocvent pentru această schemă de înșelare a partenerilor de afaceri se află pe rolul Tribunalului Municipiului București – Secția a VII-a Civilă.

În decembrie 2022, firma debitoare Vogue Team International Srl. a înaintat Tribunalului București o cerere de deschidere a procedurii generale a insolvenței, conform dispozițiilor Legii 85 / 2014 (legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă). La acel moment, când cerea intrarea în insolvență, debitoarea menționa că are datorii de peste cinci milioane de lei, dintre care peste patru milioane de lei către furnizori, iar restul către bugetul de stat și către un asociat. În urma acestei cereri, în ianuarie 2023, Tribunalul București a dispus intrarea în insolvență a firmei Vogue Team International. Instanța a desemnat pentru ea și un administrator judiciar, acesta fiind Bastucescu Pârvu Insolvency Sprl. Pe de altă parte, Vogue Team International are și un administrator special, acesta fiind Carmen Adina Popa.

După ce a intrat în insolvență, în perioada ianuarie – iulie 2023, firma în insolvență a făcut plăți în valoare cumulată de circa 1.055.000 de lei, lucru consemnat și într-un raport al administratorului judiciar.

Vogue Team International are ca obiect de activitate “activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor”. Conform Buletinului Procedurilor de Insolvență, printre creditorii firmei Vogue Team International s-ar număra Danco Pro Communication Srl, Grand Hotel Bucharest S.A., Grand Hotel Srl, Her Team International Srl., Smileline Design Srl, Voila As Srl, Rin Hospitality Company Srl, RA – APPS Sinaia, Organizația Salvați Copiii, Vision Housing Bucharest Srl. Cu o sumă mai mică, dar tot printre creditori, este menționată și persoana fizică Popa Carmen Adina. Ea ar fi chiar administratorul special al firmei în insolvență.

Suspiciunea unora dintre firmele creditoare este că acele plăți care s-au făcut în perioada ianuarie – iulie 2023 au fost dirijate doar către beneficiari aflați în relații apropiate cu firma Vogue Team International. Printre acești beneficiari privilegiați se numără firmele Her Team International și Smileline Design, precum și persoana fizică Popa Adina Carmen. Acești trei creditori au beneficiat de plăți cumulate de peste 800.000 de lei, din suma totală plătită de 1.055.000 de lei. Un document transmis în atenția instanței subliniază că Smileline este o societate afiliată și din același grup cu debitoarea Vogue, în același grup aflându-se și creditoarele Her Team International Srl și Popa Carmen Adina. De exemplu, Smileline are sediul social în București, la aceeași adresă la care este înregistrat și sediul societății Her Team, și domiciliul asociatului unic și administrator al Vogue. Cu privire la firma Her Team, se pare că este controlată de o rudă a doamnei Popa Carmen Adina.

Un document depus la dosarul de la Secția a VII-a a TMB arată că “Toate aceste plăți s-au efectuat în lipsa unor raporturi juridice concrete între debitoarea VOGUE și societățile afiliate SMILELINE DESIGN SRL, HER TEAM INTERNATIONAL SRL, respectiv dna. POPA ADINA CARMEN în temeiul cărora VOGUE să aibă calitatea de debitor curent, scopul acestor operațiuni fiind exclusiv deturnarea averii debitoarei, transferarea de importante sume de bani către entitățile pe care dna. POPA CARMEN le controlează, cu consecința prejudicierea creditorilor – care se vor vedea în situația declarării falimentului VOGUE și, astfel, de a nu mai recupera nicio sumă de bani din procedură, cu toate că până la data de 31.07.2023, VOGUE a avut încasări de aproape 1 milion de lei”.

Her Team International are drept obiect de activitate “Alte activități de tipărire”, care ar putea avea legătură cu activitatea Vogue Team International. În schimb, Smileline Design are ca obiect principal de activitate “Producția de dispozitive, aparate și instrumente medicale și de laborator”. Pare ciudat faptul că o firmă care produce aparate medicale a devenit creditorul firmei Vogue Team International, care organizează expoziții și congrese. Dar oricât de ciudat ar părea, Smileline Design a primit peste 274.000 de lei de la Vogue Team International, în anul 2023. Printre creditorii care nu știu dacă și când își vor mai recupera banii se numără atât instituții de stat cât și private. De exemplu, RA APPS Sinaia ar avea de recuperat peste 77.000 de lei.

Una dintre firmele creditoare a depus la dosarul de la Secția a VII-a Civilă o cerere “prin care supunem atenției judecătorului sindic suspiciunea cu privire la delapidarea averii debitoarei insolvente VOGUE TEAM INTERNATIONAL SRL, prin transferuri sistematice de bani realizate de către administratorul special (dna. Popa Carmen Adina) cu concursul administratorului judiciar”. Cererea solicita “citarea în regim de urgență a administratorului judiciar pentru a da explicații despre operațiunile avizate, obligându-l totodată să depună toată corespondența în cadrul căreia a avizat plățile în discuție”, precum și “citarea în regim de urgență a administratorului special cu obligația de a depune toate înscrisurile (contracte, facturi etc.) în temeiul cărora a făcut plățile către societățile afiliate SMILELINE DESIGN SRL, HER TEAM INTERNATIONAL SRL și către propria sa persoană, în perioada 01.01.2023 – 20.10.2023”.

În dosarul de fond, cel mai recent termen a fost cel din 20 septembrie 2023. Următorul termen a fost fixat de instanță după șase luni, adică la data de 20 martie 2024. În acest uriaș interval de timp, șansele firmelor păgubite de a-și recupera banii devin tot mai mici.

Ziarul „România Liberă” a transmis prin mail câte un set de întrebări, cu privire la acest litigiu, atât către administratorul judiciar Bastucescu Pârvu Insolvency Sprl, cât și către administratorul special Popa Adina Carmen. Nici administratorul judiciar, nici administratorul special nu ne-au răspuns nimic.

