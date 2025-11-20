Legea anti-străini schimbă totul în handbal! CSM București este clubul cel mai afectat de noile reguli

Noua lege obligă cluburile să folosească minimum 40% sportivi români în competițiile interne.

Președintele Federației Române de Handbal, Constantin Din, a declarat că modificarea Legii Sportului, care impune folosirea a cel puțin 40% sportivi români în orice meci oficial, a devenit lege și trebuie aplicată fără excepții. Principala formație afectată de această decizie este CSM București, clubul finanțat de Primăria Capitalei, recunoscut pentru selecția masivă de jucătoare străine. La masculin, Dinamo este echipa vizată în mod similar, lotul său fiind deseori comparat cu un „insectar” de internaționali aduși din toate colțurile lumii.

Fiind obligat să implementeze prevederea, Constantin Din a subliniat necesitatea unei schimbări rapide în infrastructura sportului românesc. „Unde e lege nu-i tocmeală. Este lege și e limpede că va trebui să o punem în practică. Va trebui să fim foarte atenți cum o vom pune în practică. […] Va fi prioritar pentru handbalul românesc să își concentreze toate forțele pentru a crește numărul de practicanți într-un timp foarte scurt”, a declarat acesta în cadrul unei conferințe de presă la Bistrița.

Reacția selecționerului României: „Le obligă să își câștige locul prin valoare”

Ovidiu Mihăilă, selecționerul naționalei feminine, consideră că această lege poate readuce încrederea sportivelor române. „Pentru mine este o mare bucurie, pentru că de-a lungul timpului ne-am pierdut încrederea în noi. […] Nu trebuie să joace datorită acestei legi, ci datorită valorii lor”, a explicat tehnicianul, care a amintit că 90% dintre jucătoarele convocate în prezent evoluează constant la cluburile lor.

Legea adoptată de Camera Deputaților prevede clar că începând cu sezonul 2026-2027, nicio echipă nu va putea alinia în competițiile interne mai puțin de 40% sportivi români. Cluburile care nu respectă regulamentul riscă amenzi cuprinse între 500.000 și 1.000.000 de lei.

Articolul introdus în Legea Sportului precizează: „Ponderea de participare a sportivilor de performanță români, la nivel de seniori și tineret, la competițiile sportive naționale oficiale nu poate fi mai mică de 40% din totalul de sportivi participanți care pot evolua în teren pe parcursul unui meci, pentru fiecare echipă”.

Cota a fost inițial introdusă în 2022 printr-un ordin semnat de fostul ministru Eduard Novak, însă la acel moment prevederea nu a fost respectată decât sporadic. Odată transformată în lege, obligația devine fermă și va modifica semnificativ structura loturilor, în special la echipele cu investiții masive în sportivi străini.

