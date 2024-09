Legătura dintre personajele din „Las Fierbinți” și creatorul serialului fenomen

Mimi Brănescu, creatorul serialului „Las Fierbinți”, a fost invitatul podcastul „Altceva cu Adrian Artene”.

Mimi Brănescu, despre serialul „Las Fierbinți”

În cadrul discuției, regizorul a povestit despre drumul său către succes și despre legătura profundă dintre personajele serialului și copilăria sa petrecută în Lehliu, județul Călărași.

Brănescu a explicat că personajele îndrăgite precum Firicel, Bobiță, Celentano, Gianina și Aspirina sunt inspirate în mare parte din oameni reali, pe care i-a cunoscut în anii copilăriei.

Serialul „Las Fierbinți”, care se bucură de un succes răsunător de multe sezoane, reflectă o parte din realitatea rurală și din viața regizorului.

În podcast, Brănescu a detaliat cum experiențele trăite pe ulițele din satul natal au contribuit la crearea universului autentic din spatele serialului.

”Nu am vrut să râd de ei (n.r. de personajele din realitate care l-au inspirat) am îmbunătățit personajele din serial. Am încercat să-i ”salvez”, de fapt, am încercat să-i înțeleg de ce făceau ce făceau, de ce erau așa. Nu este asemănarea 100%.

Sunt lucruri plecate de acolo, dar încercam să înțeleg de ce un sătean se îmbăta seară de seară. Spre exemplu, Celentano de la mine din sat nu e cel din serial.

Ăla nici nu bea, nu e un bețivan. Bea și el ca toți oamenii, dar m-am gândit că ar merge așa. Dorel nu făcea parte din gașca noastră, dar Dorel este peste tot. La două sate este câte un Dorel”, a spus Mimi Brănescu.

Serialul „Las Fierbinți” a devenit unul dintre cele mai populare și îndrăgite programe de televiziune din România, fiind difuzat de Pro TV din 2012. Creat de Mimi Brănescu și regizat de Dragoș Buliga, acest show a captivat publicul prin umorul său autentic, situațiile absurde și personajele carismatice, devenind rapid un fenomen cultural.

„Las Fierbinți” se remarcă prin portretizarea vieții într-un sat fictiv din România, unde personajele trăiesc într-o lume plină de contradicții și ironii, reflectând, de fapt, multe aspecte din societatea românească. Umorul serialului este bazat pe evenimente cotidiene, exagerate într-un mod comic, care reușesc să aducă zâmbetul pe buzele telespectatorilor, dar și să evidențieze problemele sociale, politice și economice.

