Leclerc, dezamăgit după ratarea titlului constructorilor: „Doare!”. Mesaj special pentru Sainz

Charles Leclerc a avut o performanță remarcabilă în ultima cursă a sezonului, dar aceasta nu a fost suficientă pentru a aduce echipei Ferrari titlul mondial al constructorilor.

Monegascul s-a declarat dezamăgit, mai ales că nu a reușit să-și ia rămas-bun de la colegul Carlos Sainz cu o victorie comună.

Ferrari pierde titlul în fața McLaren

Ferrari a avut o sarcină dificilă în Marele Premiu de la Abu Dhabi, având de recuperat un deficit de 21 de puncte față de McLaren în clasamentul constructorilor. Deși ambii piloți Ferrari au terminat pe podium, cu Carlos Sainz pe locul 2 și Leclerc pe locul 3, efortul lor nu a fost suficient pentru a depăși echipa britanică. Lando Norris a câștigat cursa și a adus McLaren titlul, încheind sezonul cu 14 puncte avans față de Scuderia Ferrari.

Leclerc a avut o evoluție spectaculoasă, pornind de pe locul 19 în urma unei penalizări de 10 poziții primite după calificări. Monegascul a urcat rapid în clasament, ajungând pe locul 8 la sfârșitul primului tur și, ulterior, pe locul 3, dovedind o abilitate deosebită în gestionarea cursei. Cu toate acestea, victoria lui Norris și punctele aduse de Piastri pentru McLaren au asigurat titlul constructorilor pentru echipa britanică.

Leclerc: „Am făcut tot ce am putut”

După cursă, Charles Leclerc a recunoscut că ratarea titlului a fost dificilă, dar și-a exprimat mulțumirea pentru efortul echipei:

„Știam că trebuie să risc în primul tur pentru a câștiga cât mai multe poziții și să mă pun într-o situație favorabilă pentru final. Am reușit asta, dar plecând de pe locul 19 a fost aproape imposibil să obținem mai mult. Am făcut maximul posibil. Normal că doare. Penalizarea primită vineri a fost o lovitură grea, mai ales în acest moment al sezonului. Totuși, am dat totul și am fost foarte aproape de obiectiv”, a declarat Leclerc pentru F1.com.

Pilotul de 27 de ani a transmis un mesaj special pentru Carlos Sainz, care își încheie aventura la Ferrari:

„Am avut o relație excelentă și ne-am împins reciproc să devenim mai buni. Speram să încheiem acești patru ani împreună cu un titlu la constructori. Din păcate, nu a fost să fie. Îi doresc mult succes în continuare”.

Carlos Sainz părăsește Ferrari

Carlos Sainz își încheie mandatul de patru ani la Ferrari și se va alătura echipei Williams în sezonul următor, în încercarea de a readuce echipa britanică în topul Formulei 1. Locul său la Ferrari va fi ocupat de septuplul campion mondial Lewis Hamilton, ceea ce promite o dinamică interesantă pentru echipa italiană în 2025.

