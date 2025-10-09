De către

László Krasznahorkai, prozator maghiar renumit pentru stilul său dens, atmosferic și adesea apocaliptic, este laureatul Premiului Nobel pentru Literatură din 2025.

László Krasznahorkai, laureatul Premiului Nobel pentru Literatură din 2025 s-a născut în 1954 în orașul Gyula, la doar 5 kilometri de granița cu România, și a crescut în zone rurale retrase, care au inspirat primele sale opere.

Academia Suedeză subliniază că proza sa trebuie înțeleasă în contextul tradiției literare din Europa Centrală, cu influențe kafkiene, grotescul și absurdul, și o reflecție profundă asupra ordinii și dezordinii, între creație și distrugere.

Caracteristica definitorie a stilului său constă în frazele foarte lungi, complexe, adesea lipsite de puncte finale, care creează un efect de flux interior al conștiinței.

Opere notabile și teme centrale

Prima sa lucrare majoră, Sátántangó (1985), prezintă locuitori ai unei ferme colective abandonate care așteaptă un miracol, introducând elemente mesianice și de manipulare.

Alte opere importante includ:

Az ellenállás melankóliája („The Melancholy of Resistance”) – combină fantasticul și groaza, pornind de la spectacolul unei balene moarte aduse în oraș.

Háború és háború („War & War”) – explorarea obsesiei unui arhivist din Budapesta care vrea să reconstruiască un text epic în New York.

Báró Wenckheim hazatér („Baron Wenckheim’s Homecoming”) – despre întoarcerea unui aristocrat ruin în patrie, cu elemente picaresce.

Herscht 07769: Florian Herscht Bach-regénye (2021) – roman „într-o singură suflare”, care confruntă terorile sociale cu frumusețea, având un protagonist idealist și credul.

În plus, Krasznahorkai a publicat și povestiri lirice, precum Seiobo járt odalent (2008), care explorează fragilitatea actului artistic și legătura dintre frumusețe și impermanență, evidențiind rolul actorilor marginali în procesul creației.

Stil și recunoaștere internațională

Susan Sontag l-a numit „stăpân al apocalipsei literare”, iar opera sa adesea plasează personajele în fața forțelor interioare și exterioare care amenință să distrugă sensul și ordinea.

Tensiunea între așteptare și deziluzie, între miracol și deznădejde, traversează majoritatea scrierilor sale, conferindu-i un loc unic în literatura contemporană.

