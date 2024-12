Lando Norris, dezamăgit după greșeala comisă în Qatar! „Mi-am dezamăgit echipa”

Lando Norris a început cursa din Qatar cu speranțe mari, având un monopost competitiv care i-a permis să exercite presiune asupra liderului Max Verstappen pe parcursul întrecerii. Totuși, în tururile finale, o penalizare de 10 secunde pentru nerespectarea vitezei sub un steag galben a schimbat complet soarta pilotului britanic.

Penalizarea, dictată de comisarii de cursă, l-a obligat pe Norris să intre la boxe, moment care l-a plasat pe ultimul loc. Cu toate acestea, pilotul de la McLaren a reușit să recupereze câteva poziții în ultimele tururi, încheind pe locul 10. În ciuda acestui efort, rezultatul reprezintă o lovitură semnificativă pentru McLaren, care se află într-o luptă strânsă cu Ferrari pentru locul doi în clasamentul constructorilor. După această cursă, Ferrari conduce cu un avans de 21 de puncte, iar McLaren mai are o singură șansă pentru a reveni.

La finalul cursei, Lando Norris și-a exprimat regretul față de greșeala comisă și impactul pe care aceasta l-a avut asupra echipei sale:

„Sincer, nu știu ce am făcut greșit. Aparent, nu am încetinit sub steagul galben. Nu sunt idiot, dacă știam că era steag galben, aș fi încetinit. Echipa mi-a dat o mașină foarte bună astăzi și le mulțumesc pentru asta. Sunt dezamăgit, pentru că nu putea să iasă mai rău de atât. Nu am oferit echipei punctele pe care le merita, așa că am făcut misiunea noastră mai grea pentru ultima etapă. Va trebui să muncim mai mult”, a declarat pilotul, conform site-ului oficial F1.