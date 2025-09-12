Lamine Yamal rupe tăcerea după controversa petrecerii de ziua lui: starul Barcelonei, 18 ani, respinge acuzațiile

Tânărul talent al Barcelonei, Lamine Yamal, a decis să vorbească pentru prima dată despre controversele apărute în jurul petrecerii sale de majorat, după ce a fost acuzat că ar fi exploatat persoane cu nanism și că ar fi „angajat” femei în funcție de anumite criterii fizice.

Lamine Yamal, despre controversa petrecerii

Evenimentul, organizat în iulie și la care au participat aproximativ 200 de persoane – prieteni, familie și colegi de echipă – a stârnit critici după ce s-a relatat că persoane cu acondroplazie au fost angajate ca ospătari. În plus, modelul Claudia Calvo a susținut că Yamal ar fi plătit 12 femei „cu o anumită dimensiune a sânilor” pentru a participa la petrecerea cu tematică „Mafia”.

După ce a lăsat situația să se calmeze, Yamal a declarat pentru programul spaniol Resonancia de Corazon că a găsit controversa mai amuzantă decât deranjantă.

„Nu m-am supărat. Mi s-a părut amuzant. S-a încercat denigrarea petrecerii în mai multe feluri. O femeie a spus că am ales fetele într-un anumit fel – și totul a fost o minciună”, a afirmat tânărul de 18 ani.

Asociația persoanelor cu acondroplazie și alte displazii scheletice (ADEE) a amenințat cu acțiuni legale, iar Jesus Martin, director general pentru dizabilități în guvernul spaniol, a cerut o anchetă. „Legea este pentru toți, atât pentru cei simpli, cât și pentru cei puternici”, a spus Martin, îngrijorat de impactul asupra tinerilor fani care îl admiră pe Yamal.

Modelul Claudia Calvo a susținut că organizatorii căutau „fete blonde cu o anumită dimensiune a sânilor” și că se ofereau sume între 10.000 și 20.000 de euro pentru o disponibilitate de 24 de ore, dar ea a refuzat să participe după ce a văzut lista de cerințe.

Pe teren, Lamine Yamal și-a continuat evoluțiile excelente: a marcat de două ori în primele trei meciuri din LaLiga pentru Barcelona și a oferit trei assist-uri în meciurile de calificare la Cupa Mondială pentru Spania, împotriva Bulgariei și Turciei.

