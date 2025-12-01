Lamine Yamal își explică decizia. De ce a ales naționala Spaniei în detrimentul Marocului

Lamine Yamal, unul dintre cei mai promițători fotbaliști ai generației sale, a vorbit deschis despre alegerea care i-a marcat cariera internațională: opțiunea de a reprezenta Spania în locul Marocului. Starul lui FC Barcelona a recunoscut că decizia nu a fost deloc una simplă.
De ce a ales Lamine Yamal naționala Spaniei
În adâncul sufletului, mă gândeam serios să joc pentru Maroc. În acel moment, Maroc tocmai ajunsese în semifinalele Cupei Mondiale, a spus tânărul de 17 ani, explicând fascinația și respectul pe care le are pentru naționala nord-africană.
Totuși, în clipa în care a trebuit să facă alegerea, instinctul l-a condus în altă direcție.
Când a venit momentul adevărului, nu am mai avut dubii. Cu toată dragostea și respectul pe care le port Marocului, am simțit mereu că vreau să joc la Campionatul European și să concurez în fotbalul european, a mărturisit Lamine Yamal.
Motivația sa a fost influențată și de perspectiva sportivă: Fotbalul european are o expunere mai mare și cred că este mai aproape de cel mai înalt nivel internațional.
