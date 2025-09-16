LaLiga dă tonul în cel mai valoros XI al Ligii Campionilor – Yamal, Mbappé și Haaland în atac

Liga Campionilor revine în această seară, cu 36 de echipe pregătite să treacă prin faza ligii și să lupte pentru accederea în fazele eliminatorii. Noua ediție aduce la start aproape toți giganții Europei, cu PSG în postura de deținătoare a trofeului, după primul succes din istoria sa obținut sezonul trecut. Arsenal, Liverpool, Barcelona și Real Madrid intră, de asemenea, cu ambiții reale de a cuceri cel mai râvnit trofeu al fotbalului de club, potrivit Transfermarkt.com.

Pe lângă miza sportivă, competiția strălucește și prin valoarea jucătorilor implicați: 49 dintre cei 50 cei mai bine cotați fotbaliști din lume vor evolua în acest sezon, conform datelor de piață. În acest context, a fost alcătuit un „cel mai valoros XI” din Liga Campionilor, care ar atinge o valoare totală estimată la 1,36 miliarde de euro.

Yamal, liderul unei linii ofensive galactice

Cel mai valoros jucător al planetei, Lamine Yamal (200 milioane de euro), conduce atacul alături de Kylian Mbappé și Erling Haaland, ambii cotați la 180 milioane de euro. În linia de mijloc, LaLiga își arată forța cu Jude Bellingham, Federico Valverde (ambii de la Real Madrid) și Pedri (Barcelona).

Defensiva, un mix de experiență și tinerețe

PSG aduce cei mai valoroși fundași laterali din lume, Nuno Mendes și Achraf Hakimi, în timp ce cuplul de fundași centrali este format din William Saliba (Arsenal) și Pau Cubarsí (Barcelona). Poarta este acoperită de Gianluigi Donnarumma, noul număr unu al lui Manchester City.

Premier League, surprinzător în umbră

Deși este de departe cea mai valoroasă ligă din lume, Premier League are doar trei reprezentanți în acest „dream team”, comparativ cu cei șase jucători incluși din LaLiga.

