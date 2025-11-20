Târgul „Poveste de Crăciun” revine între 21 noiembrie și 28 decembrie 2025 cu o lună întreagă de feerie, colinde și activități pentru întreaga familie

De la patinoar și carusel, până la ateliere, filme, spectacole, campanii umanitare și întâlniri cu Moșii sărbătorilor, Târgul „Poveste de Crăciun” transformă Grădina Operei Comice pentru Copii în cel mai spectaculos tărâm de iarnă al Bucureștiului. Evenimentul se desfășoară între 21 noiembrie și 28 decembrie 2025, în fiecare vineri între orele 16:00–21:00 și sâmbătă–duminică între 10:00–21:00, cu intrare liberă. Accesul la activități se face pe baza cardului OCC, disponibil în incintă.

La Opera Comică pentru Copii, Crăciunul începe mai devreme și durează mai mult. Din 21 noiembrie până pe 28 decembrie, copiii și părinții sunt așteptați să descopere bucuria iernii într-un loc unde basmul, muzica și lumina se împletesc într-o experiență completă de sărbătoare. Grădina OCC devine un oraș al poveștilor de iarnă, cu ninsoare, colinde, turtă dulce, luminițe, spectacole, filme și activități creative pentru toate vârstele.

„Târgul Poveste de Crăciun este felul nostru de a aduce magia iernii mai aproape de fiecare copil. Este un loc unde arta, iubirea și generozitatea se întâlnesc. De la colinde la lumini, de la zâmbetele copiilor la zăpada care cade în weekend – fiecare detaliu a fost gândit pentru a trăi Crăciunul cu toate simțurile”, declară Felicia Filip, managerul Operei Comice pentru Copii.

Accesul la Târg este gratuit, iar activitățile se desfășoară pe baza Cardului OCC, un sistem electronic de plată care îi învață pe cei mici să-și gestioneze responsabil bugetul de distracție. Cardul OCC costă 3 lei, se încarcă cu Tichete OCC (1 tichet = 3 lei) și poate fi utilizat la toate atracțiile și activitățile din cadrul târgului. Se reîncarcă simplu, poate fi folosit până la finalul anului 2025 și chiar transferat între membrii familiei. Dacă este înregistrat nominal, tichetele pot fi recuperate în caz de pierdere a cardului.

Scena Colindătorilor aduce spiritul sărbătorilor în Grădina OCC, prin vocile copiilor din Programul Național Cantus Mundi. Publicul se poate bucura de colinde tradiționale, cântece populare și piese de sezon în fiecare weekend al evenimentului, astfel: pe 28–30 noiembrie (cântece populare și naționale) și 5–7, 12–14, respectiv 19–23 decembrie (colinde). Concertele au loc vinerea între orele 19:00–20:00, iar sâmbăta și duminica între 13:00–14:00 și 19:00–20:00. În zilele de luni și marți, pe 22 și 23 decembrie, vor fi susținute două reprezentații: 13:00–14:00 și 19:00–20:00. Accesul este gratuit.

În perioada 22 noiembrie – 7 decembrie, la Căsuța din Copac, publicul este invitat să participe la campania caritabilă „Moș Nicolae umple biblioteci – ajută și tu!”, realizată în parteneriat cu Fondul de Lectură Bosch. Vizitatorii pot dona cărți noi sau în stare bună pentru a sprijini bibliotecile școlare din mediul rural. Beneficiarii campaniei sunt copiii din Școala Gimnazială Sălcioara (jud. Ialomița) și Școala Gimnazială „Laurențiu Fulga” din Fulga de Sus (jud. Prahova). Iar surpriza cea mai frumoasă: Moș Nicolae însuși îi așteaptă pe cei mici la Căsuța din Copac, pentru o fotografie și o vorbă bună. Astfel, fiecare copil care aduce o carte, dăruiește o poveste, și primește o amintire magică alături de Moșul care face faptele bune să prindă viață.

După plecarea lui Moș Nicolae, între 12 și 23 decembrie, Moș Crăciun însuși îi așteaptă pe cei mici la Căsuța din Copac. Cei care doresc să-l întâlnească, să-i spună ce-și doresc și să facă o fotografie cu el, pot participa la această activitate (5 tichete).

O premieră națională în cadrul evenimentului o constituie Bebe Christmas Market, primul târg de Crăciun din România dedicat exclusiv copiilor între 0 și 3 ani. Accesul costă 10 tichete, iar spațiul este amenajat la scara celor mai mici vizitatori: derdeluș, patinoar pentru bebe, plimbare cu sania, piscină cu bile („bulgări de zăpadă”), ateliere „Construcție de igloo”, „Spiridușul Moșului” și „Oameni de zăpadă”, precum și o zonă confortabilă de alăptare și relaxare pentru părinți.

În Salonul Mozart, atelierul interactiv „Bubu HoHoHo” (Sala UnderGrant) invită bebelușii și părinții să descopere muzica lui Ceaikovski prin mișcare, dans și explorare senzorială. Biletele pentru această activitate sunt deja epuizate.

Atelierele de creație OCC oferă o multitudine de activități pentru copiii de la vârsta de cel puțin 3 ani: pictură, slime magic, pușculița de vis, bagheta îngerilor, turtă dulce, coronițe sau hărți tematice. Prețul variază între 6 și 20 de tichete, în funcție de activitate.

Una dintre cele mai spectaculoase atracții ale târgului este Poșta lui Moș Crăciun, amenajată într-un avion real, amplasat chiar pe acoperișul clădirii Operei Comice pentru Copii. Aici, copiii urcă la bordul avionului și trimit scrisori autentice către Moș Crăciun, completate pe loc, decorate și „trimise” spre Polul Nord. Interiorul avionului a fost transformat într-un spațiu feeric, cu lumini, sonorizare tematică și decoruri inspirate de călătoria magică a lui Moș Crăciun în jurul lumii. Este o experiență simbolică, dar și educativă: cei mici învață cum o dorință devine vis, iar visul – începutul unei povești. Accesul se face cu 5 tichete.

Atracțiile Târgului Poveste de Crăciun includ Patinoarul, Caruselul fermecat, Trenulețul de Crăciun, Roata OCC, Muzeul Unicornilor, Zborul cu sania VR, Grota lui Grinch, Simulatorul de zbor, Labirintul senzorial, Camera oglinzilor, Aventura parc OCC, Photo point-ul OCC și Food court-ul tematic. Atracțiile sunt deschise vinerea între 16:00–21:00 și sâmbăta-duminica între 10:00–21:00.

În fiecare duminică, de la ora 13:30, Sala Mare se transformă în cinematograf, oferind o selecție de filme de Crăciun pentru întreaga familie, la prețul de 10 lei/bilet. Programul proiecțiilor este următorul:

23 noiembrie – Wonka (dublat)

29 noiembrie – Frozen 1 (dublat)

6 decembrie – Frozen 2 (dublat)

7 decembrie – The Star – Primul Crăciun (dublat)

13 decembrie – Marea cursă de Crăciun (dublat)

14 decembrie – Spărgătorul de nuci și cele patru tărâmuri (dublat)

20 decembrie – Singur Acasă 1 (subtitrat)

21 decembrie – Singur Acasă 2: Pierdut în New York (subtitrat)

Spectacolul ecvestru „Basme cu Cai – Vrăjitorul Nămete” este programat între 19 și 28 decembrie, cu reprezentații zilnice de la orele 17:30 și 19:30. Creat de cascadorul Vali Vasilescu, spectacolul îmbină arta ecvestră, acrobațiile și efectele pirotehnice într-o experiență vizuală spectaculoasă, cu cai andaluzi, păsări de pradă și lupi domesticiți. La final, copiii pot interacționa cu animalele și își pot face fotografii alături de ele.

Programul spectacolelor OCC din perioada iernii include următoarele titluri:

basmul simfonic Petrică și lupul – 22, 23, 29, 30 noiembrie (10:00 & 12:00, Salonul Mozart)

baletul clasic Mama păcălită – 23, 28, 29, 30 noiembrie (11:00, 17:00, respectiv 18:30, Sala Mare)

spectacolul mozaic Poveste de Crăciun – 5, 12, 19 decembrie (18:30) și 6, 7, 13, 14, 20, 21 decembrie (11:00 & 17:00, Sala Mare)

spectacolul invitat Caruselul vesel – Scrisoare pentru Moș Crăciun – 6, 7 decembrie (10:00 & 12:00, Salonul Mozart)

opereta O noapte la Veneția – 28 decembrie (11:00 & 17:00, Sala Mare)

În paralel, Opera Comică pentru Copii continuă înscrierile pentru Atelierele „Micul Artist” – Modulul II, un program complex de educație artistică pentru copii, care include balet, pian, canto, ceramică, robotică, astronomie, lectură, dezvoltare personală și multe alte domenii. Prețul unui modul este de 490 lei pentru 15 ședințe, iar înscrierile se fac pe site-ul operacomica.ro/ateliere.

Târgul „Poveste de Crăciun” are loc în Grădina Operei Comice pentru Copii, Calea Giulești 16, București, între 21 noiembrie și 28 decembrie 2025. Programul complet al activităților este disponibil pe operacomica.ro