La 61 de ani, a jucat în Cupa României contra Craiovei! Aurelian Ghișa, exemplu de pasiune: „A fost extraordinar. Mă mai antrenez cu jucătorii”

Patronul-președinte al Sănătății Cluj a intrat pe teren pe finalul meciului cu Universitatea Craiova și a trăit o experiență unică pe „Ion Oblemenco”.

Un moment rar în fotbalul românesc s-a petrecut marți seară, în Cupa României Betano. Aurelian Ghișa, patronul și președintele clubului Sănătatea Cluj, în vârstă de 61 de ani, a intrat pe teren în ultimele minute ale partidei cu Universitatea Craiova, disputată pe stadionul „Ion Oblemenco”. Formația din Liga a 3-a a condus la pauză, dar a pierdut în cele din urmă cu 1-4.

Decizia de a-l introduce în joc pe Ghișa a fost anunțată chiar înainte de meci de antrenorul Vasile Miriuță, care a glumit la începutul zilei, dar a confirmat ulterior intenția sa: „Îl voi băga pe final pe domnul Ghișa!”.

Promisiunea s-a concretizat în minutul 89, când atacantul de 61 de ani a intrat în teren în locul unui coleg mai tânăr, spre aplauzele fanilor din Bănie. Deși nu a atins mingea și nu a avut ocazii de gol, Ghișa a fost vizibil emoționat și activ în zona ofensivă, încercând să se elibereze de marcaj și să participe la fazele echipei sale.

„A fost extraordinar. Nu vreau să mă dau bătut niciodată”

După fluierul final, conducătorul-jucător al Sănătății Cluj a vorbit cu entuziasm despre experiența trăită și a explicat ce l-a motivat să intre pe teren la o vârstă la care majoritatea foștilor fotbaliști sunt de mult retrași din activitate.

„A fost extraordinar. Am încercat să ajut echipa cât am putut. Mi-aș fi dorit întotdeauna să fiu alături de ei, să-i sprijin, să fiu între jucători. Probabil că le inspir puțină încredere, puțină dorință de a face performanță. La 1-0 încă speram că smulgem măcar un punct. Nu a fost să fie, experiența și-a spus cuvântul. Universitatea Craiova are un lot foarte valoros.”

Aurelian Ghișa a vorbit și despre pasiunea care îl ține aproape de teren și despre relația strânsă pe care o are cu fotbaliștii săi:

„Ne bucurăm că am reușit să jucăm aici, pe ‘Oblemenco’, a fost o experiență extraordinară. Aici, într-adevăr, se trăiește fotbalul. Este un public extraordinar. În primul rând, [îmi iau motivația] din pasiunea pentru fotbal și faptul că nu vreau să mă dau bătut niciodată. Întotdeauna gândesc că vreau să merg mai departe, să am lângă mine jucătorii și întreaga echipă tehnică și să demonstrăm că și la nivel de Liga 3 se poate face performanță. Ăsta este un exemplu clar: până în minutul 60 am fost acolo!”

Un patron care se antrenează cu echipa

Născut pe 25 aprilie 1964, Aurelian Ghișa este medic veterinar de profesie, dar de ani buni își dedică timpul și resursele clubului pe care îl conduce. În ciuda vârstei, el se menține într-o formă fizică bună și continuă să se antreneze alături de fotbaliștii Sănătății.

„Reușesc să mă antrenez alături de băieți o dată, de două ori pe săptămână. Ăsta este secretul, în rest nu fac nimic special. Doar mă antrenez și fac sport săptămânal.”

În actualul sezon, Ghișa a fost trecut pe foaia de joc și la alte meciuri, inclusiv împotriva Zalăului, însă partida din Bănie a fost prima în care a intrat efectiv pe teren.

Pentru Sănătatea Cluj, prezența patronului pe gazon a fost mai mult decât un gest simbolic — a fost dovada unei pasiuni rare, a unei legături autentice între conducător și echipă. În ciuda înfrângerii, momentul a fost primit cu aplauze și respect de fanii prezenți la stadion.

