La 50 de ani vrea să participe din nou la Jocurile Olimpice! Ambiția incredibilă a Oksanei Chusovitina

Legenda gimnasticii mondiale visează să ajungă la Los Angeles 2028, după o carieră de peste trei decenii.

Oksana Chusovitina rămâne un fenomen unic în sportul mondial. La 50 de ani, gimnasta din Uzbekistan nu renunță la visul ei și se pregătește pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028, care ar fi a noua participare olimpică dintr-o carieră începută în urmă cu mai bine de 30 de ani.

Sportiva și-a făcut debutul internațional sub culorile Uniunii Sovietice și a urcat pe podiumul olimpic încă din 1992, când a cucerit aurul alături de echipa unificată a fostelor republici sovietice. A urmat apoi argintul olimpic la sărituri, în 2008, la Beijing, de această dată pentru Germania.

„Gimnastica înseamnă lupta mea cu mine însămi”

Deși a devenit cea mai vârstnică gimnastă din toate timpurile încă din 2016, Chusovitina continuă să uimească prin ambiția ei. Cinci elemente din gimnastică îi poartă numele, iar la apogeul carierei a reușit chiar celebra „Produnova”, cunoscută drept „Săritura Mortală”.

„Îmi place meseria mea. Principalul lucru pe care-l iubesc când vine vorba despre gimnastică este lupta pe care eu cu mine. Și, când ies învingătoare, trăiesc o mare satisfacție”, a spus sportiva.

Motivul pentru care cariera ei s-a prelungit atât de mult este însă legat de o poveste personală dramatică.

„Gimnastica mi-a salvat fiul din ghearele cancerului”

În 2002, fiul ei, Alisher, a fost diagnosticat cu leucemie. Cum în Uzbekistan nu existau atunci tratamente eficiente, Chusovitina s-a mutat în Germania împreună cu familia, concurând sub steagul acestei țări pentru a putea finanța tratamentele costisitoare.

„Gimnastica mi-a salvat fiul din ghearele cancerului”, a mărturisit Oksana, care a continuat să participe la competiții pentru a strânge bani. Alisher a învins boala, iar azi, la 25 de ani, este baschetbalist și student la Köln.

De altfel, momentul cel mai emoționant al carierei sale a venit chiar la Beijing, în 2008, unde a cucerit argintul olimpic la sărituri. La finalul competiției, medicii i-au transmis că fiul ei era complet vindecat. „De aceea, Beijingul a rămas Olimpiada mea preferată”, spunea sportiva.

Drumul spre Los Angeles 2028

Ratarea Jocurilor Olimpice de la Paris 2024, din cauza unei accidentări, nu a descurajat-o. Chusovitina a revenit rapid la antrenamente și a anunțat că ținta ei rămâne Los Angeles 2028, unde ar avea 53 de ani.

Svetlana Boguinskaia, fosta ei colegă și actuala antrenoare, o descrie drept „unică” și recunoaște că rareori sportul va mai oferi un asemenea exemplu de longevitate.

„Eu simt că sunt tânără. Nu pot gândi altceva despre mine. Cred că nimeni n-ar trebui să-și ia propria vârstă în serios. Dacă ai puterea s-o faci, vârsta nu ar trebui să te împiedice”, a explicat Chusovitina.

Astăzi, pe lângă pregătirea pentru competiții, Oksana conduce și academia națională de gimnastică din Tashkent, care îi poartă numele și unde se antrenează peste 160 de copii.

Cu o carieră de 36 de ani, marcată de medalii, accidentări, sacrificii și reveniri spectaculoase, Oksana Chusovitina continuă să demonstreze că limitele pot fi depășite, iar vârsta este doar o cifră.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!