Procurorul general al României, Alex Florenţa, i-a solicitat președintelui Klaus Iohannis să dea aviz pentru urmărirea penală a fostului șef al statului, Ion Iliescu, în dosarul Mineriadei din 13 – 15 iunie 1990.

Aproape cu certitudine, președintele Iohannis va accepta cererea de urmărire penală a fostului președinte Iliescu. Însă după acest aviz ar urma un proces îndelungat, al cărui final este posibil să nu-l mai găsească în viață pe Ion Iliescu. Dosarul Mineriadei din iunie 1990, în care sunt implicați Ion Iliescu, Petre Roman, Virgil Măgureanu și Gelu Voican Voiculescu, reprezintă una dintre cele mai tergiversate anchete din România. La data de 17 septembrie 2014, o decizie a CEDO a sancționat România pentru această anchetă “lacunară şi deficientă”, care a fost tergiversată prin “perioade îndelungate de inactivitate”.

În martie 2018, cu prilejul prezentării bilanțului Parchetului General pe anul 2017, procurorul general din acel moment, Augustin Lazăr, preciza că, în cauza cunoscută generic sub denumirea “Mineriada din 13 – 15 iunie 1990”, “procurori militari ai Secţiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată a inculpaților sub aspectul săvârşirii de infracțiuni contra umanității, reținându-se că, în zilele de 11 și 12 iunie 1990, autoritățile statului au hotărât să declanșeze un atac violent împotriva manifestanților aflați în Piaţa Universității din Bucureşti, care militau în principal pentru adoptarea punctului 8 al Proclamației de la Timișoara și își exprimau, în mod pașnic, opiniile politice”. “Atacul a fost pus în practică în dimineața zilei de 13 iunie 1990, având următoarele consecințe: moartea prin împușcare a 4 persoane, vătămarea integrității fizice sau psihice a 1388 de persoane și privarea de dreptul fundamental la libertate, din motive de ordin politic, a 1250 de persoane”, declara, în anul 2018, Augustin Lazăr.

În iunie 2020, când s-au marcat 30 de ani de la fenomenul “Piața Universității”, președintele Klaus Iohannis avertiza că Justiția din România are datoria să stabilească numele vinovaților în dosarul Mineriadei. “Constat iarăși, cu indignare, că Dosarul Mineriadei trenează de 30 de ani. Vinovații pentru pierderile de vieți omenești și pentru cele peste o mie de victime sunt încă necunoscuți. Consider că este o rușine și o jignire profundă față de toți cei care au luptat, cu mâinile goale, pentru câștigarea libertății, față de urmașii acestora și față de întreaga societate. Justiția are obligația de a face lumină, după atât de mulți ani. Dreptatea nu este un moft, ci este, în acest caz, o urgență majoră! Fac, așadar, un apel la toți cei responsabili de soarta acestui dosar: faceți dreptate! Românii au nevoie de acest act de justiție pentru odihna veșnică a celor uciși, pentru urmași, precum și pentru reconcilierea cu trecutul și garantarea unei societăți sănătoase pentru generațiile viitoare”, sublinia președintele Iohannis.

În decembrie 2020, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a retrimis la Parchetul General dosarul 13 – 15 iunie 1990. ICCJ le cerea procurorilor refacerea de la zero a urmăririi penale, după ce toate probele administrate în cursul urmăririi penale au fost anulate. În noiembrie 2021, ICCJ lua în discuție cererea de redeschidere a urmăririi penale pe care o formula Parchetul General pe numele lui Ion Iliescu.

În perioada în care era procuror general, Augustin Lazăr anunța că, încă din anul 2017, procurori militari ai Secţiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului ICCJ au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată a mai multor inculpați, sub aspectul săvârşirii de infracțiuni contra umanității. Augustin Lazăr sublinia că victimele lor din Piața Universității manifestau pașnic.

“Atacul a fost pus în practică în dimineața zilei de 13 iunie 1990, având următoarele consecințe: moartea prin împușcare a 4 persoane, vătămarea integrității fizice sau psihice a 1388 de persoane și privarea de dreptul fundamental la libertate, din motive de ordin politic, a 1250 de persoane”

Augustin Lazăr,

Fost procuror general

Președintele Klaus Iohannis sublinia în mai multe rânduri că tergiversarea dosarului Mineriadei din iunie 1990, ca și al dosarului Revoluției din 1989, reprezintă restanțe ale Justiției din România și constituie o jignire la adresa victimelor din ambele dosare și a familiilor celor decedați. De altfel, ținând cont de vârsta lui Ion Iliescu (94 de ani), el nu va mai ajunge probabil să fie condamnat.

“Vinovații pentru pierderile de vieți omenești și pentru cele peste o mie de victime sunt încă necunoscuți. Consider că este o rușine și o jignire profundă față de toți cei care au luptat, cu mâinile goale, pentru câștigarea libertății, față de urmașii acestora și față de întreaga societate. Justiția are obligația de a face lumină, după atât de mulți ani”

Klaus Iohannis,

Președintele României

Victimele Mineriadei din iunie 1990 au fost citate la Parchet, în toți acești ani, pentru a da declarații, fiind obligate să rememoreze momentele groaznice pe care le-au trăit.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!