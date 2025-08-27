Rusia a transmis miercuri că are o opinie negativă asupra propunerilor europene privind garanțiile de securitate pentru Ucraina și că nu va accepta prezența trupelor NATO pe teritoriul vecinului său, potrivit Reuters.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a lăudat eforturile președintelui american Donald Trump de a contribui la încheierea războiului, calificându-le drept „foarte importante”, și a spus că Moscova speră ca aceste inițiative să continue.

Ca parte a unui posibil acord de pace, aliații europeni lucrează la un set de garanții de securitate pentru Ucraina pentru a preveni un atac viitor al Rusiei.

Peskov a afirmat însă că desfășurarea de trupe europene în Ucraina ar echivala cu prezența NATO, pe care Rusia a încercat să o împiedice încă de la începutul conflictului.

„De fapt, la început, avansarea infrastructurii militare a NATO și infiltrarea acestei infrastructuri militare în Ucraina ar putea fi probabil numite printre cauzele principale ale situației de conflict care a apărut”, a explicat Peskov. „Deci, avem o atitudine negativă față de aceste discuții”, a adăugat el.

Divergențe asupra garanțiilor de securitate

Toate părțile sunt de acord că garanțiile de securitate pentru Ucraina trebuie incluse într-un eventual acord de pace, însă există dezacord fundamental privind forma acestora.

Rusia dorește să reia o propunere discutată în 2022, care ar permite Moscovei un drept de veto asupra sprijinului militar extern pentru Ucraina, propunere respinsă ferm de Kiev.

Peskov a subliniat că garanțiile de securitate reprezintă „unul dintre cele mai importante subiecte”, dar a precizat că nu consideră utilă discutarea lor publică.

Summitul SUA-Rusia și următoarele negocieri

El a mai spus că summitul SUA-Rusia din Alaska între Trump și Putin a fost „foarte substanțial, constructiv și util”.

Trump a confirmat că Statele Unite nu vor trimite trupe în Ucraina ca parte a viitoarelor garanții, dar a lăsat deschisă posibilitatea altor forme de implicare militară, inclusiv sprijin aerian și informațional.

Negociatorii de pace ruși și ucraineni rămân în contact, însă nu a fost stabilită o dată pentru următoarea întâlnire. Ultima discuție față în față a avut loc la Istanbul, pe 23 iulie, și a durat doar 40 de minute.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.