Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat duminică faptul că o întâlnire între Vladimir Putin și Donald Trump nu este necesară pentru rezolvarea conflictului din Ucraina.

Potrivit agenției de presă TASS, oficialul rus a subliniat că soluționarea crizei „nu ține de diplomația de vârf, ci de negocieri atente asupra detaliilor unui acord de pace”.

„Ceea ce avem nevoie acum este o muncă minuţioasă asupra detaliilor acordului”, a declarat Dmitri Peskov, citat de TASS

Declarația vine în contextul în care, potrivit surselor oficiale de la Moscova, nu există planuri pentru o întâlnire între liderul rus și președintele american, în pofida speculațiilor privind un posibil dialog pentru relansarea discuțiilor de pace.

Poziția lui Donald Trump: fără întâlnire până la un acord real

La rândul său, Donald Trump a precizat recent că nu intenționează să se întâlnească cu Vladimir Putin până când nu se va contura o înțelegere clară care să garanteze pacea între Rusia și Ucraina.

Potrivit Reuters, liderul american a afirmat în octombrie că orice dialog la nivel înalt ar trebui să aibă loc doar „în momentul în care condițiile pentru pace sunt realiste și sustenabile”.

