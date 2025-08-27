Moscova a declarat miercuri că se opune categoric unei eventuale misiuni de menținere a păcii formată din trupe europene în Ucraina și a respins, de asemenea, posibilitatea unei întâlniri rapide între președinții Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, scrie AFP.

„Privim negativ astfel de discuții”, a afirmat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, întrebat de jurnaliști despre perspectiva unui contingent european care să participe la un eventual acord de încetare a ostilităților.

Oficialul rus a amintit că una dintre cauzele declanșării invaziei din februarie 2022 a fost chiar dorința Moscovei de a împiedica prezența militară a NATO pe teritoriul ucrainean.

În timp ce Kievul insistă pentru garanții de securitate sprijinite de Occident, care să prevină un nou atac rusesc, Rusia cere ca Ucraina să cedeze mai mult teritoriu în estul țării. Peskov a subliniat că aceste garanții reprezintă „unul dintre cele mai importante subiecte” ale negocierilor, dar a refuzat să ofere detalii, menționând că ele nu vor fi discutate public.

Cât privește posibilitatea unui summit între Putin și Zelenski, Kremlinul a transmis că acesta nu este de așteptat în viitorul apropiat.

Orice contact la nivel înalt trebuie pregătit în detaliu pentru a fi eficient, a spus Peskov, precizând totodată că șefii echipelor de negociere ruse și ucrainene rămân în contact, dar nu există o dată stabilită pentru noi discuții.

