Moscova desfășoară o campanie complexă pentru a destabiliza Republica Moldova, după alegerile parlamentare din 28 septembrie, avertizează Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), într-o analiză publicată la 25 septembrie, preluată de news.ro. Scenariul conturat de experții americani arată că Rusia urmărește să creeze condiții pentru proteste violente, care să poată fi instrumentalizate politic împotriva președintei Maia Sandu.

Sondajele actuale indică o posibilă pierdere a majorității de către Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), aflat la guvernare, dar nu conturează nici pentru alte formațiuni un avantaj clar. Numărul mare de alegători indeciși și votul diasporei, dificil de cuantificat, fac ca rezultatul scrutinului să rămână deschis.

Potrivit ISW, serviciile secrete ruse au instruit cetățeni moldoveni, inclusiv în afara țării, pentru a organiza provocări și a transforma eventualele manifestații post-electorale în acțiuni violente. Tactica ar urmări să reproducă, în oglindă, modelul Euromaidanului din Ucraina din 2014, dar inițiat de Kremlin, pentru a forța îndepărtarea Maiei Sandu de la putere.

Dezinformările lansate de Serviciul de informații externe rus (SVR) joacă un rol-cheie în această strategie. În ultimele săptămâni, SVR a vehiculat narațiuni conspiraționiste, privind o presupusă invazie a Moldovei de către NATO, menite să stârnească panică și sentimente anti-occidentale în rândul electoratului. Totodată, politicieni moldoveni apropiați de Kremlin, precum Igor Dodon și Ilan Șor, amplifică aceste mesaje, acuzând preventiv guvernarea de posibile fraude sau tentative de anulare a alegerilor.

Documente consultate de Bloomberg indică faptul că planurile Kremlinului includ recrutarea de tineri și membri ai unor rețele criminale pentru organizarea de provocări violente, dar și posibile acțiuni sub steag fals în Transnistria, pentru a justifica, ulterior, o reacție dură.

Prin aceste manevre, Moscova încearcă să fragmenteze scena politică moldovenească, să submineze PAS și să creeze un context favorabil pentru contestarea Maiei Sandu, fie prin presiune stradală, fie printr-o eventuală punere sub acuzare în Parlament.

Intensificarea acestor acțiuni arată că, în ciuda războiului din Ucraina, Kremlinul nu și-a abandonat obiectivul strategic de a recâștiga influența asupra Chișinăului, adaptându-și metodele de interferență la contextul electoral din 2025.

