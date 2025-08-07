Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut, joi, o discuție telefonică cu cancelarul Germaniei Friedrich Merz. Acesta a scris ulterior un mesaj pe rețelele sociale în care vorbește despre necesitatea ca Europa să fie prezentă la negocierile de pace cu Rusia. Discuția a avut loc în contextul în care SUA și Rusia pregătesc o întâlnire la nivel înalt între Donald Trump și Vladimir Putin, The Independent.

„Am vorbit cu cancelarul federal al Germaniei Friedrich Merz. Ucraina și Germania împărtășesc opinia că războiul trebuie încheiat cât mai curând cu o pace demnă, iar parametrii punerii capăt acestui război vor modela peisajul securității din Europa pentru zeci de ani. Războiul are loc în Europa, iar Ucraina este parte integrantă a Europei – suntem deja în negocieri privind aderarea la UE. Prin urmare, Europa trebuie să participe la procesele relevante. Ne-am coordonat pozițiile cu Germania. Friedrich și cu mine am fost de acord să vorbim din nou. Astăzi, consilierii de securitate vor organiza o întâlnire online pentru a alinia opiniile noastre comune – Ucraina și întreaga Europă, Statele Unite. Ieri au fost discutate și diverse formate potențiale pentru întâlnirile la nivel de lideri pentru a aduce pacea – două bilaterale și una trilaterală. Ucraina nu se teme de întâlniri și așteaptă aceeași abordare curajoasă din partea rusă. Este timpul să punem capăt războiului. Multumesc tuturor celor care ajutați”, a scris Volodimir Zelenski.

SUA și Rusia au ajuns la un acord pentru o întâlnire între Donald Trump și Vladimir Putin „în următoarele zile”, susține Iuri Ușakov, fost ambasador rus la Washington și consilierul pe probleme de politică externă al lui Putin.

„La sugestia părții americane, un acord a fost convenit de principiu pentru un summit bilateral în zilele care urmează – adică o întâlnire între președintele Vladimir Putin și Donald Trump”, a mai declarat Ușakov.

Conform oficialului rus, întâlnirea ar putea să fie organizată pe repede înainte și să aibă loc chair de săptămâna viitoare.

Rușii nu și-l doresc și pe Zelenski la întâlnire



Anterior, mai multe surse de presă americane au scris că Donald Trump doreşte să aibă, săptămâna viitoare, o întâlnire cu Vladimir Putin, iar apoi o întâlnire în trei, la care să participe şi președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

Întrebat despre o astfel de întâlnire, Iuri Ușakov, consilier de rang înalt al Kremlinului și fost ambasador rus în SUA, a declarat că „acest lucru nu a fost discutat”.

„Cât despre o întâlnire tripartită, despre care, dintr-un anumit motiv, Washingtonul vorbea ieri, aceasta a fost doar o mențiune a părții americane în timpul întâlnirii de la Kremlin. Dar acest lucru nu a fost discutat. Partea rusă a lăsat această opțiune complet fără comentarii”, a declarat Ușakov.

Perspectiva ca Putin și Trump să încerce să ajungă la un acord privind Ucraina fără ca nimeni altcineva să fie prezent va alarma probabil Kievul și capitalele europene.

Zelenski a cerut în repetate rânduri discuții directe cu Putin , fie cu Trump, fie cu președintele turc, Recep Tayyip Erdoğan , ca mediator.

Până acum, Putin a respins această posibilitate, sugerând că grupurile de negociere de nivel inferior ar trebui să ajungă mai întâi la un acord. Cu toate acestea, s-au înregistrat puține progrese într-o serie de discuții directe din Turcia , Moscova trimițând o delegație mai mică și nepărând pregătită pentru discuții reale.

Nu este clar unde ar putea avea loc un summit Trump-Putin , dar cele mai probabile opțiuni sunt Turcia sau Orientul Mijlociu . Ușakov a spus că o locație a fost deja decisă, dar a refuzat să o anunțe.

