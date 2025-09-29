Discuțiile privind reducerea armelor nucleare strategice trebuie să înceapă între Rusia și Statele Unite, însă ulterior și arsenalele Marii Britanii și Franței vor trebui să fie parte a negocierilor, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Remarca vine în contextul propunerii formulate recent de Moscova către Washington de a prelungi voluntar, cu un an, limitele referitoare la armele nucleare strategice desfășurate, prevăzute de tratatul New START, dacă și SUA acceptă aceeași măsură.

Spre deosebire de Rusia și SUA, Franța și Marea Britanie nu au fost niciodată parte la tratatele bilaterale de dezarmare strategică. Cele două state dețin arsenale nucleare considerabil mai mici, estimate la 250-300 de ogive fiecare.

Răspunsul Washingtonului

Casa Albă a reacționat prin vocea purtătoarei de cuvânt Karoline Leavitt, care a afirmat că propunerea președintelui Vladimir Putin sună „destul de bine”, dar decizia finală va aparține președintelui american Donald Trump.

Liderul de la Washington declarase anterior că dorește inițierea unor discuții de denuclearizare cu Rusia și China.

„Bineînţeles, trebuie să începem discuţiile la nivel bilateral. New START este, până la urmă, un document bilateral”, a spus Peskov pentru agenția TASS. Acesta a adăugat:

„Dar, pe termen lung, nu se poate face abstracţie de aceste arsenale (britanic şi francez). Cu atât mai mult cu cât respectivele arsenale sunt o componentă a problemei privind securitatea europeană globală şi stabilitatea strategică”.

Contextul tratatului New START

Semnat în 2010 de președinții Barack Obama și Dmitri Medvedev, New START a intrat în vigoare în 2011 și a fost prelungit în 2021 pentru încă cinci ani, după venirea la Casa Albă a președintelui Joe Biden.

În 2023, Rusia și-a suspendat participarea la pact, însă Moscova a declarat că va respecta în continuare limitele stabilite pentru focoasele nucleare.

În prezent, Rusia și Statele Unite dețin cele mai mari arsenale nucleare din lume. Tratatul limitează la 1.550 numărul de ogive nucleare strategice și la 700 numărul de vectori de transport (rachete, submarine și bombardiere) pentru fiecare parte.

