Klaus Iohannis: „Guvernul a reușit să vină cu pachete de sprijin pentru a ajuta populația vulnerabilă să treacă mai ușor de șocul creșterii prețurilor”

Astăzi, 5 iulie, Klaus Iohannis, Președintele României a susținut o conferință de presă la Palatul Cotroceni. Printre curiozitățile jurnaliștilor, Iohannis a fost întrebat care sunt următoarele măsuri pe care le va lua Guvernul în perioada imediat următoare, care se anunță una foarte grea, având în vedere inflația și scumpirile gazelor.

„Dați-mi voie să vă răspund prima dată la ultima parte. Nu cred și nu avem un plan de a intra într-un procedeu de austeritate. Din motive foarte simple: am avut criza economică din 2009, 2010, 2011, unde a încercat Europa – sau s-a încercat în plan european să se combată criza prin măsuri de austeritate. Rezultatul nu a fost unul bun și nu intenționez să accept un nou experiment de acest tip cu România. Planul pe care îl avem este planul care a fost în repetate rânduri prezentat de Guvernul României, fiindcă de problemele economice, după cum știm cu toții, se ocupă Guvernul României. Este un plan care până acum a funcționat foarte bine. Guvernul, pe de-o parte, alocă bani suficienți pentru investiții, și avem foarte mare noroc că dispunem și de fonduri europene substanțiale, atât pe fondurile europene obișnuite, cât și pe Planul Național de Redresare și Reziliență. Pe de altă parte, Guvernul a reușit să vină cu pachete de sprijin succesive pentru a ajuta populația vulnerabilă să treacă mai ușor de șocul creșterii prețurilor, mai ales la energie, dar și pe inflație. Acestea vor continua. Vom avea în continuare investiții semnificative în infrastructură și în economie, vom avea însă, în același timp, și pachete de sprijin acolo unde este nevoie. Trebuie să înțelegem că situația este complexă. Criza energetică nu s-a terminat. Se vorbește despre o criză a alimentelor, care poate pe noi nu ne afectează direct, însă, dacă prețurile în plan global cresc, rezultatul va fi același și la noi. Este important să ne pregătim pentru aceste vremuri, care în continuare vor fi complicate. Am mai spus asta, mi-aș fi dorit foarte mult să am numai vești pozitive, așa cum am avut pe politică externă și de securitate, însă aceste crize nu au fost generate de noi, ci de alții, în speță de Rusia, care a atacat Ucraina și a provocat criza energetică și toate celelalte crize. Trebuie să avem răbdare și, în același timp, Guvernul să ia măsurile cele mai înțelepte, să sprijine populația vulnerabilă în toate privințele și să vină în același timp în sprijinul economiei. Acesta este planul și cu acesta vom trece peste aceste vremuri grele”, a transmis Klaus Iohannis.

De altfel, Președintele României a mai fost întrebat ce face statul pentru a evita o criză alimentară, mai ales în condițiile în care se anunță un an secetos. Polonia, spre exemplu, a redus la zero TVA la alimente, în Ungaria s-au plafonat prețurile la alimente.

„Cu siguranță că anumite măsuri sunt posibile și, atunci când se impune, Guvernul se va apleca asupra acestor chestiuni. Noi credem că România nu va avea probleme cu alimentele, dar asta nu înseamnă că nu vom avea efecte ale crizei alimentare, fiindcă prețurile en-gros la alimente, de exemplu în plan global, au crescut cu aproape 20% și acest lucru se va reflecta într-o anumită formă și la noi. Atunci când este cazul, Guvernul se va implica. Dar ceea ce ați menționat înainte cred că trebuie să ne dea foarte mult de gândit. Seceta, canicula foarte devreme în an, furtunile și așa mai departe, toate acestea ne arată un singur lucru – schimbările climatice se întâmplă, se întâmplă și la noi. De aceea, România a fost și este parte a statelor care vor să lupte cu schimbările climatice, însă aceste schimbări nu vor fi oprite într-o lună sau în două luni, dacă o țară sau două sau zece se implică. Este nevoie de un efort global. Și, până atunci, lucrurile trebuie gestionate și în zona micro, asta însemnând că, acolo unde există puțină apă potabilă, și, din păcate, avem și noi localități, ea trebuie economisită, pur și simplu. Nu există altă soluție,” spune Iohannis.

