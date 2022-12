Klaus Iohannis, declarații după votul negativ Schengen: „Am fost supărat și dezamăgit!”

Klaus Iohannis a de clarat că a fost complet supărat și dezamăgit după votul negativ, în care Austria a blocat aderarea României la Schengen.

„Votul din Consiliul JAI este foarte problematic pentru noi toți în România și trebuie să spun că am fost dezamăgit și supărat după ce am primit rezultatul acestui vot.

Această dezamăgire și supărare vine din faptul că noi de 11 ani ne străduim, negociem și sperăm să intrăm cu drepturi depline în spațiul Schengen – noi, românii, după ce în decursul acestui an care se apropie de final, am avut câteva reușite notabile.

Să nu uităm că una dintre principalele piedici când venea vorba despre integrarea în spațiul Schengen a fost existența acelui MCV, Mecanismul de Cooperare și Verificare.

Și am reușit, împreună cu Guvernul, împreună cu Coaliția, să ajungem în punctul în care Comisia Europeană a considerat că acest mecanism s-a finalizat și a fost ridicat.

Am reușit, printr-o colaborare intensă și foarte bună cu Olanda, să-i convingem pe partenerii olandezi să își schimbe opinia în chestiunea Schengen față de România și să propună Parlamentului olandez Guvernul un vot pozitiv pentru România, chestiune aprobată de Parlamentul olandez.

Tot în acest an s-a schimbat ecuația politică din Suedia și, inițial, Parlamentul suedez nu a fost deloc încântat de o posibilă aderare a României la spațiul Schengen.

Am colaborat, am negociat, am discutat și am înlăturat și rezervele Suediei. În data de 16 noiembrie, aici, la București, în Palatul Parlamentului, a avut loc o întrunire a miniștrilor de interne din Uniunea Europeană, în așa-numitul Format Salzburg, Salzburg fiind un oraș în Austria, și la finalul acestei reuniuni, miniștrii de interne au emis o declarație, care a fost foarte clară: România și Bulgaria sunt binevenite în spațiul Schengen – chestiune semnată și susținută inclusiv de ministrul de interne din Austria, în 16 noiembrie.

Doar două zile mai târziu, același ministru de interne din Austria declara în fața presei austriece că Austria nu poate să admită o lărgire a spațiului Schengen, dintr-o chestiune care a fost greu de înțeles.

S-au vehiculat diferite date, care nu au coincis în niciun fel cu datele noastre, nici cu datele Frontex, și când s-a votat, s-a petrecut un lucru interesant: Austria a susținut timp de două săptămâni – că atât a durat întreaga etapă de NU – că spațiul Schengen nu poate fi extins, fiindcă sunt prea mulți migranţi. Dar pentru Croația a știut să voteze DA, pentru România și Bulgaria a știut să voteze NU.

Acest mod de a face politică în Uniunea Europeană nu poate să fie considerat pozitiv, este foarte clar că migrația reprezintă o problemă pentru Uniunea Europeană, dar este la fel de clar că România nu permite o migrația nelegală și nu este cauza unei migrații nelegale.

Deci, practic, România a primit NU nemeritat pentru o chestiune pe care n-am cauzat-o, ba dimpotrivă, România este foarte activă în combaterea migrației ilegale.

De aceea, nici românii nu au înțeles de unde până unde acest refuz, și oamenii sunt supărați, mulți sunt de-a dreptul revoltați și pot să-i înțeleg.

Dar în politică nu contează dacă ești supărat sau frustrat, sau bucuros. În politică, noi suntem aleși pentru a rezolva problemele comunității, problemele națiunii și asta voi face eu în continuare. Acest vot, chiar dacă m-a supărat și m-a dezamăgit, nu mă face să dau înapoi.

Și personal voi rămâne foarte conectat la fenomen și sunt hotărât să duc lucrurile mai departe până când România devine membră a spațiului Schengen. Asta nu va fi simplu.

Acum, miercuri și joi, probabil și vineri, vom avea o întrunire a Consiliului European și cu certitudine voi ridica această problemă în Consiliul European.

Va fi o dezbatere, vor fi probabil diferite opinii, dar un nou vot va fi doar atunci când se întrunește iarăși Consiliul JAI și, din datele pe care le avem în acest moment, este greu de crezut că în așa de puține zile va exista o schimbare de opinie la partea austriacă.

Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să continuăm să discutăm.

Problemele Uniunii, problemele diplomatice, problemele economice, problemele de colaborare se rezolvă discutând și căutând împreună soluții.

Eu voi duce lucrurile mai departe și sunt convins că vom găsi soluții și pentru această problemă. Așa cum în acest an am găsit soluții și pentru MCV, pentru a schimba NU olandez în DA olandez, pentru a schimba NU suedez în DA suedez, vom continua discuțiile cu partea austriacă, cu Comisia Europeană și sunt foarte hotărât, repet, – aceeași hotărâre este și la nivelul Guvernului – să rezolvăm această problemă.

Pe mine o supărare sau o frustrare de acest tip nu m-a oprit niciodată în a urmări ceea ce este bine pentru comunitatea care m-a ales, și de data aceasta este națiunea română, și mă voi implica total.

Dacă este momentul să căutăm vinovați, cu siguranță sunt lucruri care puteau fi făcute altfel, mai bine, chit că îmi este greu să înțeleg cum să faci mai bine dacă cu doar două săptămâni înainte de vot o parte își schimbă nepregătit și neexplicat atitudinea față de vot, dar, în această seară, împreună cu prietenul României, domnul Președinte Cassis, nu cred că este momentul să aprofundăm tema. Voi reveni, probabil de multe ori, la această chestiune.

Următoarea discuție pe care sunt foarte dispus și deschis să o port cu jurnaliștii va fi la Bruxelles, înaintea Summitului între Uniunea Europeană și ASEAN, respectiv înaintea Consiliului, și cred că va dura puțin până găsim o soluție, dar integrarea României în Spațiul Schengen rămâne obiectiv strategic național și rămâne obiectiv pentru mine personal”, a spus Iohannis.

