Klaus Iohannis absent la parada de 1 Decembrie, chiar dacă a fost invitat

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat luni, după parada militară de Ziua Naţională, că toţi foştii şefi de stat au fost invitaţi la recepţia oficială organizată în această seară, confirmând astfel că şi Klaus Iohannis a primit invitaţie. Fostul preşedinte nu a fost prezent la parada de la Arcul de Triumf.

Klaus Iohannis a zis „pas„

Parada militară de 1 Decembrie, desfăşurată în Capitală, a început la ora 11:00 şi a marcat startul oficial al festivităţilor dedicate Zilei Naţionale. Evenimentul a inclus 21 de salve de tun şi a adus în prim-plan peste 2.900 de militari, specialişti şi echipamente militare. Avioanele de luptă nu au participat la defilare din cauza condiţiilor meteo nefavorabile.

Întrebat dacă Iohannis a fost invitat, preşedintele Nicuşor Dan a răspuns: „Sigur, toţi foştii şefi de stat, evident.” Astfel, recepţia de Ziua Naţională va include prezenţa tuturor foştilor lideri ai României, păstrând tradiţia oficială a evenimentului.

