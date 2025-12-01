6.6 C
București
marți, 2 decembrie 2025
caută...
AcasăPoliticăKlaus Iohannis absent la parada de 1 Decembrie, chiar dacă a fost...

Klaus Iohannis absent la parada de 1 Decembrie, chiar dacă a fost invitat

PoliticăȘtirile zilei
Actualizat:
Alexandru Stancu
de Alexandru Stancu
mesajul transmis de președintele româniei, klaus iohannis, cu prilejul crăciunului
Foto - Facebook Klaus Iohannis

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat luni, după parada militară de Ziua Naţională, că toţi foştii şefi de stat au fost invitaţi la recepţia oficială organizată în această seară, confirmând astfel că şi Klaus Iohannis a primit invitaţie. Fostul preşedinte nu a fost prezent la parada de la Arcul de Triumf.

Klaus Iohannis a zis „pas

Parada militară de 1 Decembrie, desfăşurată în Capitală, a început la ora 11:00 şi a marcat startul oficial al festivităţilor dedicate Zilei Naţionale. Evenimentul a inclus 21 de salve de tun şi a adus în prim-plan peste 2.900 de militari, specialişti şi echipamente militare. Avioanele de luptă nu au participat la defilare din cauza condiţiilor meteo nefavorabile.

CITEȘTE ȘI – Politicienii s-au întrecut în mesaje, de Ziua Națională. Urările către români, de 1 Decembrie

Întrebat dacă Iohannis a fost invitat, preşedintele Nicuşor Dan a răspuns: „Sigur, toţi foştii şefi de stat, evident.” Astfel, recepţia de Ziua Naţională va include prezenţa tuturor foştilor lideri ai României, păstrând tradiţia oficială a evenimentului.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube.f

Alexandru Stancu
Alexandru Stancu
2017 este anul debutului meu în presă. Am trecut pe la ProTv și Aleph News, iar din vara lui 2021 am devenit editor web la România Liberă.
Cele mai citite

Vlad Gheorghe va renunța la candidatura la Primăria Capitalei. Pe cine va sprijini

Politică Catalin Serban - 0
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe urmează să anunțe marți, 2 decembrie, că se retrage din cursa pentru Primăria Generală a Municipiului București, unde candida ca...

Politicienii s-au întrecut în mesaje, de Ziua Națională. Urările către români, de 1 Decembrie

Politică Narcis Rosioru - 1
De Ziua Națională, majoritatea liderilor partidelor parlamentare au transmis mesaje de „La mulți ani” românilor, fiecare punând accent pe teme precum unitatea, responsabilitatea civică...

Marco Rubio pentru România: colaborarea strategică cu SUA – pilon pentru securitatea regională

Politică Dana Macsim - 0
Mesajul a fost transmis, oficial, de Ambasada Statelor Unite la BucureștiSecretarul de stat american Marco Rubio a transmis un mesaj de Ziua Națională a...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.