Tot mai mulți români cumpără kituri fotovoltaice pentru balcon, disponibile în magazinele de bricolaj și pe platformele online, atrași de promisiunea unor facturi mai mici la electricitate, scrie Hotnews. Aceste sisteme costă între 2.000 și 3.000 de lei, iar un panou de 400 W poate produce zilnic până la 2 kWh, ceea ce se traduce într-o reducere lunară de 60–80 de lei, în funcție de expunerea la soare și modul de utilizare.

Specialiștii avertizează însă că instalarea acestor echipamente nu este la fel de simplă, precum pare. Deși sunt promovate ca soluții rapide pentru consumul propriu, montarea lor necesită intervenția unui tehnician autorizat și informarea prealabilă a operatorului de distribuție din zonă. În caz contrar, riscul de scurtcircuite, suprasarcini și incendii crește considerabil.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență confirmă amplificarea fenomenului: numai în primele opt luni ale acestui an au fost raportate 25 de incendii provocate de utilizarea necorespunzătoare a panourilor fotovoltaice, depășind numărul întregului an trecut, când s-au înregistrat 20 de cazuri.

ANRE subliniază că orice modificare a instalației electrice prin montarea unui sistem de producere a energiei trebuie notificată distribuitorului, chiar și atunci când energia nu este livrată în rețea. Utilizatorul este obligat să transmită și documentele tehnice ale echipamentului, pentru a demonstra conformitatea acestuia cu standardele impuse. Obligația este prevăzută în Regulamentul de racordare din 2013 și se aplică indiferent de locul în care este amplasat panoul — balcon, fațadă sau acoperiș.

Autoritatea atrage atenția și asupra apariției pe piață a unor kituri „plug-in” care se conectează direct la priză. Astfel de dispozitive, necontrolate de operatorul de distribuție și montate, deseori, fără consultarea unui instalator acreditat, pot deveni surse serioase de pericol, mai ales dacă sunt utilizate echipamente neomologate sau improvizate.

În România existau la finalul lunii septembrie, aproximativ 267.000 de prosumatori, cu o putere instalată totală de 3.100 MW, însă autoritatea nu monitorizează separat numărul panourilor montate pe balcoane sau fațade. Evaluarea potențialului solar în astfel de amplasamente rămâne dificilă, din cauza variațiilor mari de orientare, umbrire și acces la lumină.

