Kim Kardashian lansează lenjerie intimă cu „păr fals”

Kim Kardashian și-a extins colecția SKIMS cu un produs care a stârnit un val de controverse pe rețelele sociale. Noua lenjerie, intitulată oficial „faux hair micro string thong”, se vinde la prețul de 32 de dolari și este disponibilă în 12 nuanțe, cu mărimi de la XXS la 4X.

Produsul, descris pe site-ul SKIMS drept „cea mai îndrăzneață pereche de chiloți de până acum”, este realizat manual din plasă super-transparentă și elastică, cu un amestec de păr fals creț și drept. Elasticul lateral completează designul, iar brandul susține că se potrivește mărimii reale.

Reacțiile din social media

Lansarea a stârnit comentarii aprinse pe X (fostul Twitter). Unii utilizatori s-au arătat complet nedumeriți: „Face merkins acum?” sau „32 de dolari pe ceva fals, care se poate obține natural?!” Alții au întrebat direct: „Era o cerere pentru asta? Încerc să înțeleg.” Unii au răspuns cu ironie: „Ar trebui să ne întoarcem în Epoca de Piatră la acest punct.”

În ciuda reacțiilor controversate, site-ul oficial SKIMS indică faptul că produsul s-a epuizat rapid după lansare.

Kim Kardashian a vorbit în 2023, într-un interviu pentru Time Magazine, despre originile brandului său: „Este doar o parte din mine. Este foarte personal. A început de la corpul meu și formele mele și este foarte vulnerabil.” SKIMS, creat în colaborare cu Jens Grede și lansat în timpul pandemiei, oferă o gamă variată de nuanțe de piele și mărimi, subliniind diversitatea și incluziunea în lenjeria intimă.

