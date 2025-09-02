De către

Liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, a ajuns marți la Beijing, unde va lua parte la o paradă militară de Ziua Victoriei. Este prima participare a unui președinte nord-coreean la o paradă chineză din 1959.

Kim a traversat granița cu China la bordul trenului său blindat, care ar include restaurant cu vinuri franțuzești și preparate precum homar proaspăt, conform BBC News.

Deși a părăsit Phenianul luni, trenul a avansat lent din cauza măsurilor stricte de securitate.

La parada de miercuri, Kim se va întâlni cu președintele chinez Xi Jinping, liderul rus Vladimir Putin și alți șefi de stat. Printre cei 26 de participanți se numără și liderii din Myanmar, Iran și Cuba.

Participarea sa reprezintă o schimbare față de 2015, când Phenianul a trimis doar un oficial înalt, Choe Ryong-hae.

Tradiție familială a călătoriilor cu trenul

Kim Jong Un continuă tradiția bunicului său, Kim Il Sung, și a tatălui său, Kim Jong Il, de a călători cu trenul.

Trenul blindat are aproximativ 90 de vagoane, cu săli de conferințe, audiență și dormitoare, conform unui canal de știri sud-coreean.

Detalii despre paradă și participanți

Zeci de mii de militari vor defila prin Piața Tiananmen într-un spectacol de 70 de minute, care va marca 80 de ani de la capitularea Japoniei în Al Doilea Război Mondial.

Vor fi prezentate cele mai noi arme chineze, inclusiv avioane, tancuri și sisteme anti-drone.

Majoritatea liderilor occidentali nu vor participa, din cauza opoziției față de invazia Rusiei în Ucraina, însă lideri din Indonezia, Malaezia, Myanmar și Vietnam vor fi prezenți.

Singurul reprezentant al UE va fi prim-ministrul slovac Robert Fico, alături de delegații din Bulgaria și Ungaria.

