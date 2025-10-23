Șeful administrației militare din Kiev, Timur Tkacenko, a declarat că printre țintele afectate s-au numărat locuințe, o școală și o grădiniță

Capitala Ucrainei a fost din nou ținta atacurilor aeriene lansate de Rusia, în noaptea de miercuri spre joi, pentru a doua oară consecutiv. Autoritățile de la Kiev au anunțat că cel puțin șapte persoane au fost rănite, mai multe clădiri au fost avariate, iar incendiile izbucnite în cartierele rezidențiale au fost stinse cu greu de echipele de intervenție.

Potrivit publicației Ukrainska Pravda, alarma aeriană a fost activată încă de miercuri seară, după ce forțele de apărare au detectat un nou val de drone rusești îndreptate spre capitală. Șeful administrației militare din Kiev, Timur Tkacenko, a declarat că printre țintele afectate s-au numărat locuințe, o școală și o grădiniță.

„Șapte persoane au fost rănite în urma atacului din această noapte. Cinci dintre ele sunt spitalizate, iar două primesc îngrijiri medicale la domiciliu”, a precizat primarul orașului, Vitali Kliciko.

Cele mai grave pagube s-au produs în districtul Podilski, unde trei imobile au fost cuprinse de flăcări, iar mai multe mașini au ars complet în curțile blocurilor. Resturi de drone au căzut în apropierea unei sinagogi, iar unda de șoc a spart ferestrele mai multor locuințe, precum și ale unei școli și ale unei grădinițe.

În zona Obolon, o altă explozie a avariat ferestrele unei clădiri de apartamente, în timp ce în cartierul Desnianski, o dronă a lovit etajul 21 al unui bloc cu 24 de niveluri, dar, potrivit Serviciului de Urgență al Statului, nu a explodat. La o altă adresă, o dronă s-a prăbușit peste o construcție aflată în lucru.

Echipele de intervenție au lucrat toată noaptea pentru stingerea incendiilor și evaluarea pagubelor.

Loviturile din această noapte vin la mai puțin de 24 de ore, după ce alte atacuri rusești au vizat mai multe regiuni ale Ucrainei, provocând moartea a șase persoane, între care doi copii.

Autoritățile ucrainene susțin că Rusia își intensifică campania aeriană asupra centrelor urbane, într-o strategie menită să destabilizeze moralul populației și să afecteze infrastructura civilă, înainte de venirea iernii.

Forțele de apărare aeriană ale Ucrainei afirmă că au doborât o mare parte dintre dronele Shahed lansate de armata rusă, însă fragmentele acestora continuă să provoace distrugeri la sol.

