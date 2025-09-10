Este pentru prima dată de la începutul invaziei ruse din 2022, când Varșovia este angrenată direct într-o confruntare, legată de războiul din Ucraina

Ucraina avertizează că Vladimir Putin continuă să testeze reacția Occidentului și va merge mai departe, atâta timp cât nu întâmpină o opoziție fermă. Declarația vine după ce Polonia a acuzat Rusia de o „agresiune” asupra spațiului său aerian, în timpul atacurilor nocturne lansate împotriva Ucrainei, transmite AFP.

„Putin escaladează constant, lărgește conflictul și verifică răbdarea Occidentului”, a scris pe platforma X ministrul de Externe ucrainean, Andriï Sîbiga. El a subliniat că „orice slăbiciune acum nu va face decât să încurajeze Rusia, iar rachetele și dronele sale vor ajunge și mai adânc în Europa”.

Miercuri dimineață, armata poloneză a activat propriile sisteme de apărare aeriană, dar și pe cele NATO, reușind să doboare drone care au pătruns în spațiul său aerian. Este pentru prima dată de la începutul invaziei ruse din 2022 când Varșovia este angrenată direct într-o confruntare legată de războiul din Ucraina.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube