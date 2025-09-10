Kiev: Putin forțează limitele Occidentului. Polonia, pentru prima dată implicată direct în conflict

De către
Dana Macsim
-
0
47

Este pentru prima dată de la începutul invaziei ruse din 2022, când Varșovia este angrenată direct într-o confruntare, legată de războiul din Ucraina

Ucraina avertizează că Vladimir Putin continuă să testeze reacția Occidentului și va merge mai departe, atâta timp cât nu întâmpină o opoziție fermă. Declarația vine după ce Polonia a acuzat Rusia de o „agresiune” asupra spațiului său aerian, în timpul atacurilor nocturne lansate împotriva Ucrainei, transmite AFP.

„Putin escaladează constant, lărgește conflictul și verifică răbdarea Occidentului”, a scris pe platforma X ministrul de Externe ucrainean, Andriï Sîbiga. El a subliniat că „orice slăbiciune acum nu va face decât să încurajeze Rusia, iar rachetele și dronele sale vor ajunge și mai adânc în Europa”.

Miercuri dimineață, armata poloneză a activat propriile sisteme de apărare aeriană, dar și pe cele NATO, reușind să doboare drone care au pătruns în spațiul său aerian. Este pentru prima dată de la începutul invaziei ruse din 2022 când Varșovia este angrenată direct într-o confruntare legată de războiul din Ucraina.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube

Articolul precedentDrone rusești doborâte de Polonia: incident grav la granița NATO
Articolul următorRomânia ridică avioane F-16, după ce drone rusești au fost detectate lângă frontieră
Dana Macsim
Dana Macsim
https://www.romanialibera.ro
Dana Macsim este o profesionistă experimentată în jurnalism și comunicare, cu o carieră diversificată în mass-media și educație. A fost editor și prezentator de știri la Realitatea Plus din București, rol pe care l-a ocupat din decembrie 2019 până în iulie 2024. Începând cu 1 iulie 2024, Dana s-a alăturat echipei România Liberă. Anterior, a lucrat la Prima tv, Național Tv, Profit.ro și Money Channel în aceleași funcții.Dana a fost coordonator de marketing și comunicare la TCE 3 Brazi Group și expert în comunicare la Agenția pentru Dezvoltare Regională – Nord-Est. De asemenea, a fost manager la Centrul pentru Artă și Cultură Neamț și copywriter la Opera Comică pentru Copii din București.Pe lângă activitatea în jurnalism, Dana a fost și este profesor de limba franceză și de limba și literatura română la diverse instituții de învățământ.Dana deține un master în Comunicare de la Universitatea din București și este traducător și interpret certificat pentru limba franceză.