Kendrick Lamar a lansat, spre surprinderea fanilor, noul său album „GNX”

Kendrick Lamar a lansat surprinzător noul său album „GNX”, care include colaborări cu Jack Antonoff, SZA și Kamasi Washington.

Kendrick Lamar și-a lansat noul album

Albumul lansat de Kendrick Lamar conține 12 piese și se remarcă printr-o abordare mai restrânsă în privința featuringurilor, având doar două colaborări majore cu SZA pe piesele „Luther” și „Gloria”. Printre piesele notabile se numără „Heart Pt. 6”, care face parte din seria sa continuă și care a fost folosită de Drake într-un diss track în disputa dintre cei doi la începutul acestui an, notează Variety.com.

CITEȘTE ȘI – Till Lindemann aduce turneul „Meine Welt” și în România

Înainte de lansare, existau zvonuri că Lamar lucra la un nou proiect, iar DJ Snake a menționat recent că Mustard ar fi contribuit la patru sau cinci piese, iar Taylor Swift ar fi avut o apariție surpriză, deși aceasta nu apare pe album.

De asemenea, Kendrick Lamar face referire la controversata sa performanță de la Super Bowl Halftime Show pe prima piesă, „Wacced Out Murals”, abordând criticile legate de alegerea sa pentru acest eveniment și remarcându-și relația cu Lil Wayne și succesul său personal.

„GNX” apare la finalul unui an foarte activ pentru Lamar, care a fost în centrul atenției în primăvară pentru disputa cu Drake, lansând o serie de single-uri, printre care „Euphoria”, „Meet the Grahams” și „Not Like Us”, cel din urmă fiind singurul care a avut un impact semnificativ în clasamente. De curând, piesa a fost nominalizată la „Song of the Year” și „Record of the Year”.

Originar din Compton, California, Lamar a debutat în industria muzicală cu un stil unic care combină rap-ul tradițional cu teme sociale, politice și personale. Albumele sale, precum „good kid”, „m.A.A.d city”, „To Pimp a Butterfly” și „DAMN.”, au fost apreciate atât de critici cât și de public, iar Kendrick a câștigat numeroase premii, inclusiv un premiu Pulitzer pentru muzică, ceea ce l-a consacrat ca un artist de talie mondială.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!