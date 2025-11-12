Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri că în coaliție s-a stabilit reducerea cu 10% a cheltuielilor în administrația locală și centrală, 2026 fiind considerat un an de tranziție, cu posibilitatea ajustării salariilor sau a numărului de posturi.

„Important este că, în sfârşit, după trei luni de discuţii, am ajuns la acea concluzie la care trebuia să ajungem în august, să reducem din cheltuielile aparatului central şi local”, a spus Hunor la Parlament.

Din 2027 însă, a subliniat liderul UDMR, nu va mai exista posibilitatea de ajustare: plafonul salarial va fi fix pentru fiecare unitate administrativ-teritorială.

Detalii despre implementare și diferențe între ministere

Kelemen Hunor a explicat că reducerea nu va fi uniformă:

„La nivelul administraţiei centrale, reducerea va fi mai mare de 10%, va fi mai suplu şi nu va fi uniform pentru că, vă daţi seama, e o diferenţă uriaşă între ministere. Sunt unele ministere unde poţi să mergi cu 20%, în alte ministere – educaţie, cultură, n-ai cum să mergi nici cu 10%, că acolo e nevoie de oameni în plus. Dar în mare, la nivelul aparatului central, va fi 10%.”

El a adăugat că reducerea cheltuielilor înseamnă, în esență, economisirea din anvelopa salarială, iar în anumite cazuri reducerea va implica diminuarea numărului de posturi.

„În administraţia centrală, asta nu cred că se poate face altfel decât reducând numărul de posturi. Nici în administraţia locală nu cred că va funcţiona, dar aşa au vrut unii şi ăsta a fost compromisul acceptat de toată lumea. Dar nu va funcţiona. Eu am spus, asta este părerea mea, că nu va funcţiona”, a afirmat Hunor.

Implementarea deciziei și perioada de tranziție

Liderul UDMR a mai precizat că perioada de tranziție în 2026 va însemna tot reducere, indiferent de abordarea fiecărui primar sau instituție:

„Dacă faceţi calculele, veţi vedea că, indiferent, în perioada de tranziţie, cum va aborda un primar sau altul, tot la 10% vom ajunge, fiindcă asta este important, să reduci cheltuielile.”

Hunor a subliniat că reducerea cheltuielilor singură nu va fi suficientă pentru atingerea țintei deficitului de 3%, fiind necesare și măsuri fiscale pentru stimularea economiei și echilibrarea bugetului:

„Nici din taxe crescute, cu TVA, accize, nici prin reducerea cheltuielilor nu o să ajungi la deficitul de 3%, trebuie să creşti economia. De aceea, măsurile fiscale sunt importante”, a concluzionat liderul UDMR.

