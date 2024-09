Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat, marţi seara, că actualul şef al statului, Klaus Iohannis, poate deveni senator, cu derogare în Parlament, la fel ca fostul preşedinte Ion Iliescu.

Kelemen Hunor a susţinut, într-o emisiune la Euronews, că această posibilitate – ca actualul şef al statului să devină senator, după alegerile prezidenţiale – este „aruncată de PNL-işti, probabil să testeze piaţa”.

„E posibil. Şi Iliescu a fost senator, deci poate, cu derogare, să meargă pe urmele lui Iliescu, nu e o problemă aici. Dacă aşa decide el şi aşa vrea PNL… În cazul lui Băsescu era altceva, că în 2014 şi-a terminat mandatul şi în 2016 a candidat. (…) Dar pentru Iliescu a fost o derogare. Pentru asta trebuie să schimbi legea, dar au fost discuţii în Parlament deja că urmează să vină un proiect de lege prin care se schimbă legea, în sensul că nu trebuie să fii neapărat membru de partid ca să fii pe lista unui partid. Aşa au făcut şi pentru Iliescu. Deci în urmele lui Iliescu poate să meargă şi Iohannis, nu e o problemă din punct de vedere juridic. Politic, calculul făcut de PNL, e treaba lor. În acest moment, dacă nu au destule bagaje, mai pot să primească încă un bagaj, să meargă cu acest bagaj în campania electorală. E treaba lor, până la urmă e strategia lor. Dacă se uită la sondajele reale, nu acelea care sunt folosite ca mijloace sau instrumente de luptă, dacă se uită la sondajele reale, atunci trebuie să se gândească dacă vor sau nu vor, aici e decizia lor, până la urmă, dar se poate”, a explicat liderul UDMR.

Întrebat dacă din punct de vedere politic pentru Klaus Iohannis nu ar fi vorba despre o „retrogradare”, liderul UDMR a răspuns: „Nu. Din punctul meu de vedere, să fii senator sau să fii deputat nu este o retrogradare, dacă ai fost preşedinte. (…) Dacă vrei să serveşti interesul public, dacă vrei să cauţi binele comun şi vrei să fii activ în politică, atunci da, se poate. Eu nu cred că este o retrogradare să fii ales senator sau deputat în Parlamentul României. Că nu prea a venit Klaus Iohannis în Parlament în 10 ani şi ne-a tratat ca pe o instituţie care n-are nicio relevanţă pentru el – asta e o altă discuţie”.

Scenariile care-l includ pe Klaus Iohannis să rămână în viața publică

În opinia preşedintelui UDMR, „au fost fel de fel de scenarii” care arată că pentru Klaus Iohannis viaţa politică nu se termină pe 21 decembrie.

„Doreşte o continuare a activităţii politice, asta nu este o chestie rea. Are posibilitate, are partid, are tot ce doreşte pentru a fi senator, dar aici e o chestie de strategie. Te uiţi la sondaje, vezi cam cum stă actualul preşedinte şi te gândeşti dacă e bine sau nu e bine, te ajută sau te încurcă. (…) Cu această derogare poate să meargă până în 21 decembrie. Mandatul actualului preşedinte se termină pe 21 decembrie, mandatul actualului Parlament pe 21 decembrie, deci din acest punct de vedere nu există o problemă de „timeing”. (…) Primeşte derogare, a primit şi Iliescu. Asta spun: pe urmele lui Iliescu calea este bătută, poţi să mergi, nu e o problemă”, a explicat preşedintele UDMR.

El a opinat că pentru PSD ar fi „mană cerească” să candideze Klaus Iohannis la Senat.

„În Parlament au fost discuţii. Nu ştiu PSD de ce nu îşi asumă, fiindcă pentru ei e mană cerească să candideze Iohannis la Senat şi să îl care acum domnul Ciucă pe Iohannis pe spate. Asta e bine pentru PSD, dar nu eu sunt cel care face strategia pentru ei. (…) Au majoritate, să găsească o soluţie pentru Iohannis. (…) Sunt împreună la guvernare, au majoritate, asigură stabilitatea. Stabilitate înseamnă să găseşti o rezolvare şi pentru domnul preşedinte Iohannis”, a mai spus Kelemen Hunor.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!