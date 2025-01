Kelemen Hunor: „Călin Georgescu primește informații din serviciile secrete și citește rapoartele lor și nimeni nu reacționează niciun fel de câteva zile”

Călin Georgescu a spus un lucru halucinant, că primește informații din serviciile secrete și citește rapoartele lor, afirmă liderul UDMR, Kelemen Hunor. „Suntem într-un rahat cât casa și nimeni nu reacționează”, adaugă el.

„Acum câteva zile, într-un interviu, Călin Georgescu spunea un lucru absolut halucinant și nu reacționează nici președintele și nimeni din structurile, instituțiile statului. El a zis la un moment dat că are foarte mult simpatizanți în serviciile secrete. Până aici nu e nicio problemă. Aparent. După care zice că primește informații din serviciile secrete și citește rapoartele lor și nimeni nu reacționează niciun fel de câteva zile”, spune la B1TV Kelemen Hunor.

Liderul UDMR afirmă că se aștepta la o reacție din partea președintelui Klaus Iohannis

„ Sigur, când va fi convocată sesiunea parlamentară și comisiile, care încă n-au fost înființate, privind controlul serviciilor secrete, SRI-SIE, ar trebui să fie un pic mai activi. Fiindcă o astfel de declarație, o astfel de vorbă să fie nesancționată și să rămână așa în aer, nu numai pentru societatea românească e o problemă. E o problemă și în relațiile noastre cu partenerii noștri externi. Ce o să spună, cum putem noi să dăm informații clasificate către partenerii noștri români dacă acele informații ajung la un civil? Că pe la urmă, vrei sau nu, aparent că Georgescu este civil. Deci din acest punct de vedere, suntem într-un rahat cât casa și nimeni nu reacționează”, încheie Hunor.

Kelemen Hunor: Viktor Orban, lider extrem de curajos care pune pe primul loc interesele țării sale



Viktor Orban este un lider național extrem de curajos care, indiferent în ce situație se află, pune pe primul loc interesele țării sale, spune liderul UDMR, Kelemen Hunor. El afirmă că nu poate fi făcută o comparație între premierul Ungariei și Călin Georgescu.

„În primul rând este un lider național extrem de curajos care, indiferent în ce situație se află, pune pe primul loc interesele țării sale”, spune la B1TV Kelemen Hunor.

La remarca realizatorului că acest lucru ar putea fi spus de oricare dintre votanții lui Georgescu, președintele UDMR a spus: „Domnul Georgescu, numai că n-a fost la putere, dar de foarte multe ori el vorbește în pozitiva interesele României, când vorbește despre NATO, despre Alianța Nord-Atlantică, relațiile euroatlantice și așa mai departe. De Orban nu auzi vorbind de așa ceva, deci nu există nicio comparație”.

De asemenea, întrebat dacă Georgescu este „un candidat anti-NATO sau pur și simplu nu își dă seama de afirmațiile pe care le face”, Kelemen Hunor afirmă: „Dacă nu își dă seama de afirmațiile pe care le face, asta înseamnă că nu e apt pentru această funcție. Dacă își dă seama de afirmațiile pe care le face, atunci este un un candidat extrem de periculos”.

Kelemen Hunor dezvăluiri despre Călin Georgescu: un ”om al vechiului sistem” ce a aparținut rețelei Caraman

Călin Georgescu este de fapt un ”om al vechiului sistem” și a aparținut rețelei Caraman, prin intermediul mentorului său, Mircea Malița, a declarat Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat într-un interviu pentru publicația Maszol, potrivit g4media.ro.



Mihai Caraman, primul șef al SIE, a stârnit un scandal internațional după ce a racolat mai mulți angajați NATO, cu ajutorul cărora a obținut informații și documente secrete ale Alianței și a transmis informații către KGB.



”Eu am văzut următorul lucru și cred următorul lucru despre asta. Pe de o parte, ce am spus la început, că în spatele lui Georgescu se află o rețea de rezerviști care acoperă societatea în toate direcțiile, și aceștia și-au căutat un candidat, și au mobilizat. Pe de altă parte, în mod evident a fost acolo acel om care s-a prezentat ca anti-sistem, deși el este omul vechiului sistem, el nu este anti-sistem, el este omul vechiului sistem, întrucât el în 1986 (în perioada comunistă – n.red.) a învățat la New York și Londra, ceea ce nu a fost posibil pentru oricine, și este evident că a aparținut acelei rețele în mod dovedit, el a și declarat că mentorul său a fost Mircea Malița, care Malița poate fi descris prin rețeaua Caraman”, a spus Kelemen Hunor.

