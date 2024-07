De la procuror-șef la lider politic, Starmer are rădăcini modeste și este descris ca fiind respectuos, auster și ușor plictisitor

Carieră și critici

Potrivit sondajelor, Keir Starmer, liderul în vârstă de 61 de ani al partidului de centru-stânga, este favorit să devină prim-ministru după alegerile din 4 iulie.

Keir Starmer, fost procuror-șef pentru Anglia și Țara Galilor între 2008 și 2013, este avocat de profesie. Adversarii săi îl caricaturizează drept un „avocat londonez de stânga”, iar conservatorii îi folosesc titlul de cavaler, Sir Keir Starmer, pentru a sublinia o aură elitistă și o tendință de deconectare de la viața oamenilor obișnuiți. Starmer a fost recompensat cu acest titlu, pentru contribuțiile sale în fruntea Serviciului de urmărire penală al Coroanei.

Liderul laburist nu pierde niciodată ocazia să vorbească despre rădăcinile sale modeste și experiența ca om obișnuit, în contrast cu premierul Sunak, un fost bancher de la Goldman Sachs, căsătorit cu fiica unui miliardar. Starmer și soția sa, Victoria, care lucrează în domeniul sănătății ocupaționale, au doi copii.

Provine dintr-o familie modestă

Născut în 1963, Starmer este fiul unui muncitor fabricant de unelte și al unei asistente medicale și a fost botezat după Keir Hardie, primul lider al Partidului Laburist. A crescut într-o gospodărie săracă, dintr-un orășel de lângă Londra și a fost primul din familie care a urmat studii universitare. A terminat Dreptul la Universitatea Leeds și la Oxford, apoi și-a construit o carieră ca avocat, în domeniul drepturilor omului, înainte de a fi numit procuror-șef.

Intrarea în politică și rolul în Partidul Laburist

Starmer a intrat în politică la 50 de ani și a fost ales în Parlament în 2015. A avut dese conflicte cu Jeremy Corbyn, liderul socialist al partidului, din cauza căruia a părăsit echipa de conducere. Totuși, a acceptat să devină purtătorul de cuvânt al laburiștilor pentru Brexit, în timpul mandatului lui Corbyn. Perioada sa în această funcție a coincis cu evenimente majore: pandemia de COVID-19, Brexit, șocul economic cauzat de invazia Rusiei în Ucraina și criza economică din timpul mandatului premierului Liz Truss.

Stil de conducere și poziție față de Brexit

Starmer a introdus o disciplină mai riguroasă, într-un partid cunoscut pentru diviziunile sale interne. Și-a cerut scuze pentru antisemitismul care, conform unei anchete interne, a escaladat sub conducerea lui Corbyn. El a promis „o schimbare de cultură în Partidul Laburist” și și-a centrat mesajul pe sloganul „țara înaintea partidului”.

Deși a fost un oponent puternic al Brexit, Starmer afirmă acum că un guvern laburist nu va încerca să inverseze decizia de a părăsi Uniunea Europeană. Criticii susțin însă, că această atitudine denotă o lipsă de principii politice, în timp ce susținătorii săi îl consideră pragmatic.

Împreună putem pune capăt haosului! Putem întoarce pagina! Putem începe să reconstruim Marea Britanie și putem schimba țara!

Keir Starmer

Acum însă, britanicii se confruntă cu o criză a costului vieții, un val de greve în sectorul public și o instabilitate politică. Toate acestea au dus la schimbarea a doi prim-miniștri conservatori, Boris Johnson și Liz Truss, înainte de numirea lui Rishi Sunak.

În cei patru ani ca lider al opoziției, Starmer a reorientat partidul social-democrat de la stânga spre centru. El a promis alegătorilor că un guvern laburist va aduce schimbarea, însă una care va fi mai calmă și mai moderată, nu radicală.

Întrebat dacă ar putea vedea Regatul Unit revenind pe piața unică sau în uniunea vamală în timpul vieții sale, Starmer a spus: „Nu. Nu cred că asta se va întâmpla. Am fost foarte clar, cu privire la faptul că nu voi reveni în UE, pe piața unică sau în uniunea vamală și nici nu voi permite revenirea la libertatea de circulație.”

Cu toate acestea, el a repetat ideea că Partidul Laburist ar putea obține acorduri comerciale mai bune cu UE, în anumite sectoare. „Cred că am putea obține o înțelegere mai bună decât înțelegerea ratată pe care am avut-o sub conducerea lui Boris Johnson pe frontul comercial, în cercetare și dezvoltare și în domeniul securității”.

Un mandat provocator

Starmer va trebui să gestioneze criza locuințelor din Marea Britanie și să îmbunătățească serviciile publice, în special sistemul de sănătate, fără a recurge la creșteri de taxe sau la majorarea datoriei publice.

Unii susținători ai Partidului Laburist sunt nemulțumiți că Starmer a uitat de promisiunea de a investi miliarde de euro în tehnologii verzi, declarând că un guvern laburist nu va contracta împrumuturi suplimentare, pentru a finanța aceste cheltuieli.