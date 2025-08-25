Noul președinte polonez, Karol Nawrocki, a anunțat luni planuri de restricționare a drepturilor refugiaților ucraineni în Polonia, precum și interzicerea promovării simbolurilor și liderilor naționaliști ucraineni din timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

„Nu mi-am schimbat opinia și intenționez să-mi duc la îndeplinire obligațiile, iar alocațiile familiale ar trebui să fie acordate doar ucrainenilor care fac eforturi să lucreze în Polonia, la fel ca și în cazul serviciilor medicale”, a declarat Karol Nawrocki în fața presei.

Președintele Poloniei a propus, de asemenea, o lege pentru a interzice promovarea lui Stepan Bandera, lider naționalist ucrainean, pe care îl consideră un simbol al violenței și al crimei.

Bandera a luptat alături de armata sa insurgentă atât împotriva forţelor naziste, cât şi împotriva celor sovietice în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Interzicerea glorificării liderului naționalist ucrainean Stepan Bandera

De altfel, Nawrocki a menționat: „cred că acest proiect de lege ar trebui să abordeze în mod clar simbolul Bandera şi să echivaleze simbolurile naţional-socialismului şi comunismului cu cele de promovare a violenței”.

Este important de precizat că, în Polonia, promovarea publică a ideilor naziste, fasciste sau comuniste se pedepsește cu până la 3 ani de închisoare, însă noile inițiative vizează și simboluri considerate controversate din istoria regiunii.

Noua strategie vine pe fondul tensiunilor la nivelul relațiilor polono-ucrainene, generate de trecutul istoric și de diferențele privind interpretarea evenimentelor din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, precum și de gestionarea refugiaților ucraineni în cadrul politicii interne a Poloniei.

