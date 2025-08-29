Kamala Harris, expusă după ce Trump i-a retras protecția Secret Service

Donald Trump a revocat protecția Secret Service acordată fostei vicepreședinte Kamala Harris, potrivit unui oficial de la Casa Albă. Decizia marchează un nou episod tensionat în politica de la Washington, întrucât Harris beneficia de o extensie specială a protecției, semnată de președintele Joe Biden la începutul anului.

Trump retrage protecția Secret Service pentru Kamala Harris

Conform legislației americane adoptate în 2008, foștii vicepreședinți, soții și copiii lor sub 16 ani beneficiază de protecție pentru maximum șase luni după încheierea mandatului. Totuși, Biden a prelungit escorta lui Kamala Harris până la 18 luni, invocând motive de securitate.

„Fosta vicepreședintă este recunoscătoare agenților Secret Service pentru profesionalismul și dedicarea lor”, a transmis un consilier apropiat al lui Harris, subliniind că protecția a funcționat ireproșabil până acum.

Aceasta nu este prima decizie controversată a lui Trump privind securitatea foștilor oficiali. La începutul anului, președintele a dispus încetarea protecției Secret Service pentru cei doi copii adulți ai lui Joe Biden, Hunter și Ashley.

Spre deosebire de foștii vicepreședinți, foștii președinți americani beneficiază, prin lege federală, de protecție pe viață alături de soții lor, în timp ce copiii lor sunt protejați până la vârsta de 16 ani.

