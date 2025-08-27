Kairat Almaty, prima calificare în grupele Ligii Campionilor cu un lot de doar 12 milioane de euro

Campioana Kazahstanului a eliminat-o pe Celtic la penalty-uri și a obținut o performanță unică.

Kairat Almaty a scris marți seară cea mai importantă pagină din istoria sa, reușind calificarea în grupele Ligii Campionilor pentru prima dată. Cu un lot evaluat la doar 12 milioane de euro, potrivit Transfermarkt, formația kazahă a produs o surpriză uriașă, eliminând-o pe Celtic după 0-0 în ambele manșe și 3-2 la loviturile de departajare.

Este o performanță istorică nu doar pentru club, ci și pentru fotbalul din Kazahstan, Kairat devenind a doua echipă a țării care pătrunde în faza grupelor UCL, după Astana, în 2015. În schimb, Celtic a ratat pentru a cincea oară consecutiv calificarea prin preliminarii, continuând o serie neagră la nivel continental.

Drumul incredibil al lui Kairat

Calificarea este cu atât mai spectaculoasă cu cât echipa kazahă a pornit aventura europeană încă din turul 1 preliminar:

a trecut de Olimpija Ljubljana (1-1 în Slovenia și 2-0 acasă);

a pierdut 0-2 în deplasare cu KuPS, dar a revenit spectaculos în retur, 3-0 la Almaty;

în turul 3, a eliminat-o pe Slovan Bratislava, 1-0 în tur și victorie la penalty-uri în retur;

în play-off, a reușit să scoată din competiție pe Celtic, campioana Scoției, după două remize albe și loviturile de departajare.

Astfel, Kazahstanul își consolidează poziția în clasamentul coeficienților UEFA, urcând pe locul 34, grație punctelor aduse de acest parcurs.

Kairat, club cu tradiție și palmares intern bogat

Kairat Almaty este o echipă cu istorie îndelungată, fiind singura din Kazahstan care a jucat în prima ligă sovietică (Soviet Top League). Clubul are în palmares 4 titluri de campioană (1992, 2004, 2020, 2024), 10 Cupe și 3 Supercupe naționale.

În prezent, Kairat ocupă locul 3 în campionatul intern, cu 43 de puncte după 20 de etape. Meciurile de pe teren propriu se dispută pe stadionul cu o capacitate de 23.804 locuri din Almaty.

Cel mai valoros jucător din lot este atacantul Dastan Satpaev, cotat la 1,8 milioane de euro, însă întreaga echipă a demonstrat că forța grupului poate compensa lipsa unor vedete de top.

Kairat Almaty sparge astfel barierele și intră în elita fotbalului european, calificându-se pentru prima dată în grupele Ligii Campionilor.

