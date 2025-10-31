Juventus și-a găsit antrenorul! Luciano Spalletti va fi rivalul lui Chivu în Serie A

Fostul selecționer al Italiei a semnat un contract până în 2026 și devine al cincilea tehnician al torinezilor într-un singur an.

Juventus Torino a anunțat oficial numirea lui Luciano Spalletti în funcția de antrenor principal. Fostul selecționer al Italiei și campion al Italiei cu Napoli în 2023 a semnat un contract valabil până în vara lui 2026, urmând să-l înlocuiască pe Igor Tudor, demis după o serie de rezultate dezastruoase.

„Luciano Spalletti este noul antrenor al lui Juventus: tehnicianul toscan a semnat un contract valabil până pe 30 iunie 2026”, se arată în comunicatul oficial al clubului torinez.

Caruselul antrenorilor continuă la Juventus

Numirea lui Spalletti marchează o nouă schimbare pe banca „Bătrânei Doamne”, care traversează o perioadă de instabilitate fără precedent. După plecarea lui Massimiliano Allegri, imediat după câștigarea Cupei Italiei 2024, clubul a schimbat cinci antrenori într-un singur an.

Igor Tudor a fost demis după doar șapte luni, în care echipa a înregistrat trei înfrângeri în opt zile, un parcurs ce a declanșat reacția conducerii și a suporterilor.

Luciano Spalletti revine în Serie A

La 66 de ani, Luciano Spalletti revine în prim-planul fotbalului italian, la un an după despărțirea de naționala Italiei, pe care a părăsit-o în urma eșecului cu Norvegia (0-3) din preliminariile Cupei Mondiale 2026.

Spalletti a devenit o figură emblematică în fotbalul italian datorită stilului său ofensiv și a capacității de a revitaliza echipele. În sezonul 2022-2023, el a cucerit Scudetto-ul cu Napoli, primul după trei decenii, performanță care i-a adus titlul de „Antrenorul anului” în Serie A.

Un palmares impresionant

Noul tehnician al lui Juventus vine cu o carieră solidă în spate:

2 Cupe ale Italiei și 1 Supercupă cu AS Roma

și cu 2 titluri de campion al Rusiei , o Cupa Rusiei și o Supercupă cu Zenit Sankt Petersburg

, o și o cu 1 titlu de campion al Italiei cu Napoli

Juventus, misiune dificilă în Serie A și Liga Campionilor

„Bătrâna Doamnă” ocupă în prezent locul 7 în Serie A, după un start promițător urmat de o serie de meciuri slabe: trei victorii în debutul sezonului, apoi doar cinci puncte acumulate în următoarele etape.

Victoria cu 3-1 împotriva lui Udinese, obținută imediat după plecarea lui Tudor, a fost un moment de respiro pentru torinezi și un semn de speranță înaintea erei Spalletti.

Italianul are acum misiunea de a redresa echipa în campionat și de a o readuce pe traiectoria europeană, într-un sezon în care Juventus își dorește să redevină o forță în Serie A — acolo unde va fi rival direct cu Inter-ul lui Cristian Chivu, aflat și el în prim-planul fotbalului italian.

