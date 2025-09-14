Juventus a dat lovitura pe final! Inter a cedat în Derby d’Italia, iar Zenga l-a criticat pe Chivu

Walter Zenga l-a avertizat pe Cristi Chivu după înfrângerea cu Juventus.

Derby d’Italia dintre Juventus și Inter a fost un adevărat thriller, încheiat cu victoria torinezilor, scor 4-3, după un gol decisiv marcat în prelungiri de Vasilije Adzic.

Fostul mare portar al nerazzurrilor, Walter Zenga, nu a iertat prestația formației pregătite de Cristi Chivu și a lansat critici la adresa antrenorului român. Potrivit lui Zenga, Interul a rămas vulnerabil în apărare, iar lipsa de curaj în a aduce soluții noi ar putea costa echipa în momente cheie ale sezonului.

„În finala Ligii Campionilor, Inter a primit cinci goluri, la Udine două, acum patru. Când un antrenor nou vine la o echipă, nu poate pur și simplu să continue pe calea predecesorului său. Ai nevoie de idei diferite, de mai multă atenție și de o nouă abordare. Problema este că, de multe ori, te bazezi pe aceleași persoane, din recunoștință, dar dacă vrei cu adevărat să schimbi ceva, trebuie să ai curajul să faci alegeri diferite”, a declarat Zenga pentru fcinternews.it.

Zenga critică deciziile de lot, Chivu caută echilibrul

Fostul antrenor al Stelei și al lui Dinamo a subliniat și importanța detaliilor care pot schimba soarta unui meci, dând exemplul lui Adzic, eroul lui Juventus.

„Juventus a câștigat datorită intrării lui Adzic în ultimele minute. Așadar, nu înțeleg de ce Inter l-a adus pe Pio Esposito acasă fără să-i acorde timp de joc. Acestea sunt detaliile care, în final, fac cu adevărat diferența”, a punctat Zenga.

Analizând faza golului decisiv, el a subliniat calitatea execuției, evitând să arunce vina asupra portarului:

„Când primești goluri din afara careului, este ușor să te gândești imediat la o eroare a portarului. În realitate, aceste șuturi sunt foarte greu de anticipat. Mă gândesc în special la ultimul gol: mingea nu se rotește în aer, nu are efect și ajunge în poartă într-o clipă. În loc să vorbesc despre vină, aș sublinia abilitatea jucătorului care a executat șutul”, a completat Zenga.

De partea cealaltă, Cristi Chivu a încercat să mențină tonul pozitiv după o nouă partidă cu multe goluri încasate. Tehnicianul român a apreciat efortul echipei sale, dar a recunoscut că finalul trebuia gestionat mai bine.

„Am avut o prestație excelentă în ambele reprize, dar trebuie să înțelegi anumite momente. Am venit aici să jucăm, să încercăm să câștigăm, dar cu siguranță ne-a lipsit puțină claritate. Mai ales în ultimele zece minute. Nu mă uit niciodată la erori individuale, nu este corect să vorbesc despre un singur individ. Au fost cu siguranță momente pe care le-am fi putut și ar fi trebuit să le gestionăm mai bine”, a spus Chivu.

Antrenorul lui Inter a mai făcut trimitere și la pragmatismul adversarilor:

„La Juve, nimănui nu i-a fost rușine să degajeze mingea în tribune în momente dificile… Trebuie să înțelegi când poți face anumite lucruri și când nu poți. Am depus mult efort pentru a schimba situația și, în final, ar fi trebuit să facem anumite lucruri mai bine. Este o chestiune de mentalitate și de experiență”, a adăugat el.

În ciuda eșecului, Chivu a transmis că echipa trebuie să lase trecutul în urmă și să continue procesul de construcție:

„Mă uit la ce am făcut bine astăzi și în repriza a doua împotriva lui Udinese. Mergem mai departe și continuăm să muncim. De asemenea, trebuie să lăsăm trecutul în urmă pentru a merge mai departe și a continua să muncim bine, așa cum am făcut până acum”, a încheiat românul.

