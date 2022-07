Iulia Motoc le elogiază pe femeile judecător la CEDO

Judecătoarea Iulia Motoc, reprezentantanta României în calitate de judecător la CEDO (Curtea Europeană a Drepturilor Omului), le elogiază pe colegele ei care lucrează ca magistrați în această instituție europeană.

Iulia Motoc a postat pe LinkedIn o fotografie în care apare alături de alte patru femei magistrat. Imaginea este însoțită de următoarea explicație:

„Doamne judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Este ceva atât de special la o femeie care domină în lumea bărbaților„

CEDO este formată din 47 de judecători. Dintre aceștia, doar 14 sunt femei.

Fraza „There’s something so special about a woman who dominates in a man’s world” („Este ceva atât de special la o femeie care domină în lumea bărbaților„), folosită acum de Iulia Motoc, este celebră. Această exprimare a fost folosită, de-a lungul timpului, cu privire la femeile care s-au remarcat în domeniul lor de activitate. Prima femeie despre care s-a afirmat acest lucru a fost aviatoarea Amelia Earhart. Ea a fost prima femeie care a traversat, singură, în zbor, Oceanul Atlantic.

Iulia Motoc este magistrat și profesor universitar. În perioada anilor 2010 – 2013 ea a fost membru al CCR. Din anul 2013, Iulia Motoc este judecător la CEDO.

